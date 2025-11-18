БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

СС на ООН прие плана на Тръмп за слагане на край на войната в Газа

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съветът за сигурност на ООН прие плана на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в Ивицата Газа.

Резолюцията, внесена от Съединените щати, беше подкрепена от 13 държави, като Русия и Китай се въздържаха. Планът от 20 точки на Тръмп предвижда допускане на международни стабилизационни сили в Газа.

Текстът е спорен за Израел, тъй като допуска създаването на бъдеща палестинска държава след изпълнение на редица условия. Доналд Тръмп приветства решението и коментира, че то ще остане като едно от най-важните в историята на Организацията. Палестинската радикална групировка отхвърли резолюцията.

#план за мир на Тръмп #план за мир #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #Ивицата Газа

Последвайте ни

ТОП 24

Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
1
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
2
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“
6
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Близък изток

Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за Газа
Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за Газа
След частичното изтегляне на Израел: Връщат ли си Хамас контрола в Ивицата Газа? След частичното изтегляне на Израел: Връщат ли си Хамас контрола в Ивицата Газа?
Чете се за: 04:17 мин.
Хамас предаде още едно тяло на заложник на Израел Хамас предаде още едно тяло на заложник на Израел
Чете се за: 00:45 мин.
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания? "Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
Чете се за: 02:52 мин.
Какво е бъдещето на Ивицата Газа? Месец след примирието между Израел и Хамас - има ли отговор Какво е бъдещето на Ивицата Газа? Месец след примирието между Израел и Хамас - има ли отговор
Чете се за: 03:52 мин.
Израел прие законопроект, предвиждащ смъртно наказание за терористи Израел прие законопроект, предвиждащ смъртно наказание за терористи
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Обраха ансамбъл "Чинари": Крадецът е задигнал архив от...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ