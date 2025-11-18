СС на ООН прие плана на Тръмп за слагане на край на войната в Газа

Съветът за сигурност на ООН прие плана на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в Ивицата Газа.

Резолюцията, внесена от Съединените щати, беше подкрепена от 13 държави, като Русия и Китай се въздържаха. Планът от 20 точки на Тръмп предвижда допускане на международни стабилизационни сили в Газа.

Текстът е спорен за Израел, тъй като допуска създаването на бъдеща палестинска държава след изпълнение на редица условия. Доналд Тръмп приветства решението и коментира, че то ще остане като едно от най-важните в историята на Организацията. Палестинската радикална групировка отхвърли резолюцията.