Стаматова победи Расим на старта на турнир в Куршумлийска Баня

Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под №6 българка надделя над сънародничката си Мелис Расим със 7:5, 6:4.

Друга българка - Дария Великова, отпадна на старта с 2:6, 6:4, 2:6 от рускинята Мария Масиянская.

Още една родна състезателка ще стартира утре в надпреварата поединично. Галена Кръстенова ще срещне представителката на домакините Елена Милутинович.