Standard and Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна

От Standard and Poor’s прогнозират, че БВП на глава от населението ще продължи да нараства

Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута, ‘BBB+/A-2’, съобщиха от Министерството на финансите.

Положителната перспектива отразява потенциала за повишаване на доходите и ускоряване на растежа в България, подкрепен от подобрена политическа стабилност, планираните реформи и изплащането на средства от фондовете на ЕС.

В анализа е отбелязано, че предсрочните парламентарни избори през април дадоха мнозинство на партията на бившия президент Румен Радев, с което приключиха пет години на политическа нестабилност. Новата ситуация би трябвало да позволи на правителството да реализира антикорупционните мерки, да изпълни условията за получаване на последните траншове на България по Плана за възстановяване и устойчивост и да започне фискална консолидация.

От Standard and Poor’s прогнозират, че БВП на глава от населението ще продължи да нараства, като отбелязват, че показателят вече се е удвоил от 2019 г. насам. Нетният държавен дълг остава умерен при глобално сравнение, като очакванията са да се запази под 30% от БВП до 2029 г.

Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план, но до 2029 г. растежът на БВП ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според анализаторите структурата на енергийния микс в България би трябвало да спомогне за смекчаване на последиците от енергийната криза.

Сред разглежданите фактори, които биха довели до повишение на рейтинга, са засилване на икономическия растеж на България и ръст на средния доход на глава от населението, подкрепени от реформи и усвояване на средства от фондовете на ЕС.

Можете да се запознаете с пълния текст на анализа тук.

