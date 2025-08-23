Станимир Беломъжев: Подготовката на националния отбор по ски ориентиране върви нормално, надяваме се да бъдем здрави

Двукратния световен и трикратен европейски шампион по ски ориентиране Станимир Беломъжев записа победа в състезанието по лятно ориентиране за Купа Чепеларе. В състезанието взеха участие над 110 състезателя в различни възрастови групи и категории. След успеха Беломъжев заяви, че за него е "голяма чест и радост" да бъде в планинския град.
"Състезанието беше много интересно. Теренът е доста предизвикателен, както във физическо, така и в техническо отношение, с доста стръмни склонове. Изключително интересен беше маршрутът, подготвен от техническия съдия и наистина се забавлявах много", каза националът.
Той сподели как протича подготовката му за предстоящия зимен сезон.
"Върви нормално. Тази година съм и треньор на националния отбор по ски ориентиране, така че съм едновременно и състезател и треньор. Вече се проведоха няколко лагера, предстоят още 4-5 преди да падне снега, така че подготовката върви. Този сезон в края на март имаме световно първенство в Япония. България ще бъде домакин на първия кръг от световната купа в края на януари, така че има състезания върху които сме се фокусирали и се надяваме да бъдем здрави и всичко да мине нормално", разкри Беломъжев.