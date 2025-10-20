БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Станислав Генчев: Не заслужавахме да загубим от ЦСКА 1948

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Старши треньорът на Локомотив София иска играчите му да подобрят представянето си в преден план.

Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев обяснимо бе разочарован от развоя на мача при загубата от ЦСКА 1948.

"Железничарите" допуснаха минимално домакинско поражение с 0:1.

"Получихме гол в много неприятен момент. Това не беше мач, който заслужавахме да загубим. Повечето положения бяха пред вратата на ЦСКА 1948. Ако искаме да печелим, трябва да реализираме положенията си. В последните три мача създадохме 15 възможности, а вкарахме само един гол. Това са футболисти с качества и съм сигурен, че ще започнат да вкарват. И най-добрите футболисти в света изпускат положения, неприятно е, че това става в трети пореден мач", каза той.

Наставникът е доволен от желание и борба, което футболистите му показват, но е на мнение, че трябва да подобрят представянето си пред противниковата врата.

"Неприятно е и, че допускаме от първото положение пред вратата ни. Когато вкарваме, играем с друго самочувствие. Като желание и борба съм изключително доволен от футболистите. Надявам се и контузените футболисти да се възстановят по най-добрия начин. Като се върнат, ще имаме много повече опции", надява се Генчев.

Свързани статии:

ЦСКА 1948 запази дистанцията зад лидера Левски
ЦСКА 1948 запази дистанцията зад лидера Левски
"Червените" победиха Локомотив (София) в поредна среща от кръга.
Чете се за: 02:00 мин.
#Локомотив София #Станислав Генчев #ЦСКА 1948

