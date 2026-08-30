БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков
Чете се за: 04:17 мин.
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за...
Чете се за: 01:40 мин.
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Станислав Генчев: Няма как да се сърдим на Асен Чандъров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Ботев Пловдив защити футболиста след пропуснатата дузпа срещу Левски и подчерта, че "жълто-черните“ са показали реакцията, която е очаквал

първа лига ботев пловдив левски галерия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев защити Асен Чандъров след пропуснатата дузпа при поражението с 1:3 от Левски в седмия кръг на Първа лига. Наставникът на "жълто-черните“ остана доволен от реакцията на своя отбор след загубата от Ботев Враца, но призна, че класата на съперника е оказала влияние върху крайния резултат.

"Нашият отбор изигра добър мач, въпреки че загубихме с 1:3. Имахме желание да победим. Футболистите дадоха всичко от себе си. Показахме реакция след загубата от Ботев Враца. Благодаря на феновете за подкрепата, която беше много важна“, заяви Генчев след срещата.

Един от ключовите моменти в двубоя дойде в заключителните минути, когато при резултат 1:2 Ботев получи възможност да изравни от дузпа. Чандъров обаче не успя да преодолее Светослав Вуцов и малко по-късно Левски стигна до трето попадение.

Според Генчев именно този момент е можел да промени изцяло развитието на срещата.

"Дузпа в 85-ата минута, ако бъде реализирана, резултатът става 2:2. Енергията, която футболистите чувстваха от трибуните, щеше да ни даде сериозен тласък и не се знаеше как ще се развие след това мачът. Няма как да се сърдим на Асен Чандъров“, категоричен беше наставникът.

Треньорът на пловдивчани отказа да прехвърли отговорността за допуснатите попадения единствено върху защитата и отчете качеството в състава на Левски.

"Не можем да търсим вината само в защитниците. Днес играхме срещу един много класен отбор като Левски. Всичко, което те създадоха като положения, освен първото на Око-Флекс, го реализираха. Със сигурност отборната игра в защита трябва да се подобри“, обясни Генчев.

Той добави, че Ботев също е стигнал до достатъчно ситуации пред противниковата врата, но доброто позициониране на футболистите на Левски е попречило на домакините да извлекат повече от тях.

Въпреки третото поредно поражение Генчев видя позитиви в представянето на своите футболисти и посочи именно поведението им срещу „сините“ като посоката, в която отборът трябва да продължи.

"Поздравявам играчите. Това е лицето, което отборът трябва да показва, за да вървим напред“, завърши Станислав Генчев.

Свързани статии:

Левски продължи перфектната си серия и си върна върха след успех над Ботев Пловдив
Левски продължи перфектната си серия и си върна върха след успех над Ботев Пловдив
"Сините“ спечелиха с 3:1 на "Колежа“, записаха шеста поредна победа...
Чете се за: 04:50 мин.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК Левски София #ПФК Ботев Пловдив #Станислав Генчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
2
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали...
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
3
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
4
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в Швейцария
5
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в...
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София Хелпърс"
6
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Български футбол

Първа лига: ЦСКА - Черно море 2:1 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: ЦСКА - Черно море 2:1 (ГАЛЕРИЯ)
Васил Петров: Когато се опиташ да надскочиш себе си, нещата се изравняват Васил Петров: Когато се опиташ да надскочиш себе си, нещата се изравняват
Чете се за: 03:07 мин.
Томас Райс: За да спечелим Купата и първенството, трябва да вкарваме Томас Райс: За да спечелим Купата и първенството, трябва да вкарваме
Чете се за: 03:05 мин.
Хулио Веласкес: Знам колко е трудно да се играе след такъв мач в Европа Хулио Веласкес: Знам колко е трудно да се играе след такъв мач в Европа
Чете се за: 03:07 мин.
Левски продължи перфектната си серия и си върна върха след успех над Ботев Пловдив Левски продължи перфектната си серия и си върна върха след успех над Ботев Пловдив
Чете се за: 04:50 мин.
Лудогорец отново се спъна и остави две точки във Варна Лудогорец отново се спъна и остави две точки във Варна
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна - докога?
"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна -...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Издирват 23-ма изчезнали при потъването на ферибот край Северен Кипър Издирват 23-ма изчезнали при потъването на ферибот край Северен Кипър
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Исландците не подкрепиха подновяването на преговорите за членство в ЕС
Чете се за: 03:27 мин.
По света
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
В стабилно състояние е пострадалият състезател при инцидента в река...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков
Чете се за: 04:17 мин.
Български баскетбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ