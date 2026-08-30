Станислав Генчев: Няма как да се сърдим на Асен Чандъров

Старши треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев защити Асен Чандъров след пропуснатата дузпа при поражението с 1:3 от Левски в седмия кръг на Първа лига. Наставникът на "жълто-черните“ остана доволен от реакцията на своя отбор след загубата от Ботев Враца, но призна, че класата на съперника е оказала влияние върху крайния резултат.

"Нашият отбор изигра добър мач, въпреки че загубихме с 1:3. Имахме желание да победим. Футболистите дадоха всичко от себе си. Показахме реакция след загубата от Ботев Враца. Благодаря на феновете за подкрепата, която беше много важна“, заяви Генчев след срещата.

Един от ключовите моменти в двубоя дойде в заключителните минути, когато при резултат 1:2 Ботев получи възможност да изравни от дузпа. Чандъров обаче не успя да преодолее Светослав Вуцов и малко по-късно Левски стигна до трето попадение.

Според Генчев именно този момент е можел да промени изцяло развитието на срещата.

"Дузпа в 85-ата минута, ако бъде реализирана, резултатът става 2:2. Енергията, която футболистите чувстваха от трибуните, щеше да ни даде сериозен тласък и не се знаеше как ще се развие след това мачът. Няма как да се сърдим на Асен Чандъров“, категоричен беше наставникът.

Треньорът на пловдивчани отказа да прехвърли отговорността за допуснатите попадения единствено върху защитата и отчете качеството в състава на Левски.

"Не можем да търсим вината само в защитниците. Днес играхме срещу един много класен отбор като Левски. Всичко, което те създадоха като положения, освен първото на Око-Флекс, го реализираха. Със сигурност отборната игра в защита трябва да се подобри“, обясни Генчев.

Той добави, че Ботев също е стигнал до достатъчно ситуации пред противниковата врата, но доброто позициониране на футболистите на Левски е попречило на домакините да извлекат повече от тях.

Въпреки третото поредно поражение Генчев видя позитиви в представянето на своите футболисти и посочи именно поведението им срещу „сините“ като посоката, в която отборът трябва да продължи.