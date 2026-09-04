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Станислав Шопов се завърна в Ботев Пловдив

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Юношата на "канарчетата“ пристига под наем от Осиек до края на сезона с опция за откупуване и се превърна в 11-ото лятно попълнение на тима

Станислав Шопов се завърна в Ботев Пловдив
Снимка: Facebook/Botev Plovdiv
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Ботев Пловдив официално обяви завръщането на Станислав Шопов. 24-годишният офанзивен полузащитник отново ще носи екипа на родния си клуб, след като "жълто-черните“ постигнаха договорка с хърватския Осиек.

Шопов ще играе на "Колежа“ като преотстъпен до края на настоящия сезон, а в споразумението между двата клуба е включена и опция за неговото откупуване.

От Ботев разкриха, че за подписа на полузащитника е имало интерес от няколко европейски клуба. Решаващо за трансфера обаче се е оказало желанието на самия футболист да се завърне в Пловдив и отново да облече екипа на "канарчетата“.

С привличането на Шопов новите попълнения в състава на Ботев през летния трансферен прозорец вече са 11.

Станислав Шопов е роден на 23 февруари 2002 година и е продукт на академията на пловдивския клуб, като преминава през всички възрастови формации преди дебюта си за представителния тим.

В първия си период при "жълто-черните“ халфът записва 45 мача. Впоследствие той носи екипа на ЦСКА, за който натрупва 106 срещи, преди да продължи кариерата си в Хърватия. С Осиек Шопов има 14 двубоя.

Новото попълнение на Ботев има опит и с националната фланелка. Шопов е записал осем мача за представителния отбор на България, както и 19 срещи за младежкия национален тим.

Така след престои в ЦСКА и Осиек офанзивният полузащитник отново се завръща там, откъдето започва професионалният му път – в Ботев Пловдив.



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#ПФК Ботев Пловдив #Станислав Шопов

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