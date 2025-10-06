БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Станислав Тодоров: Аудиозаписът от Левски - Лудогорец не е излязъл от съдийската комисия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

От съдийската комисия отчетоха четири грешни съдийски решения в мачовете от последния месец.

Станислав Тодоров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Аудиозаписът от Левски - Лудогорец, изтекъл в медиите, не е излязъл от съдийската комисия, гарантира председателят й Станислав Тодоров на пресконференция в Бояна.

Както е известно Левски поиска комуникацията между реферите на терен и ВАР — арбитрите на въпросния двубоя, но им беше отказано да го получат. В крайна сметка разговорът изтече в медиите без да е ясно кой им го предоставил.

"Не сме разследващ орган, БФС трябва да разбере откъде идва записа", каза още той.

Спорните ситуации от дербито ЦСКА - Лудогорец ще се разглеждат на следващото заседание на комисията и след това ще бъдат коментирани.

"Има спрени съдии. Имаме вътрешен правилник, но не се появяват. Тепърва ще анализираме мача на ЦСКА и Лудогорец. Чакаме доклада. Оценката на съдията обаче е намалена. Има идея да бъдат анализирани ВАР комуникациите и да се слушат ситуациите, за да има повече прозрачност. Съдийството е добро, но е факт, че напрежението се покачва. Грешките малко повече зачестиха", отчита Тодоров.

От съдийската комисия отчетоха четири грешни решения на главните или ВАР-съдиите в последните мачове от последния месец. Първото такова е от двубоя между Локомотив Пловдив и Лудогорец. Тогава е показан директен червен картон на Ивайло Иванов след намеса на ВАР, като според Съдийската комисия това решение е грешно и футболистът на “смърфовете” не е трябвало да бъде гонен.

Грешка има и при показания червен картон на Себастиян Уейд от Септември София в двубоя с Ботев Пловдив. Според комисията главният съдия във въпросния мач не е трябвало да гони бранителя на столичани, а да му покаже само жълт картон.

Другата грешка е от двубоя между Локомотив София и ЦСКА. От комисията отчитат, че е трябвало да има отсъдена дузпа за игра с ръка на Мартино. Главният рефер не свири нарушение, но и не е повикан от ВАР - решение, което е грешно.

Последната грешка е от дербито между Славия и Локомотив София. Според комисията първият гол на “белите” е трябвало да бъде отменен, защото преди Емил Стоев да отбележи има игра с ръка на футболист с бял екип.

"Ние имаме платформа, в която се вадят клиповете от всеки мач и се дават и решенията на всички рефери, за да може да се обучават. Всичко се решава на терена. Допускат се грешки и критерият не винаги е един и същ. Всеки човек вижда по различен начин дадена ситуация", заяви Тодоров.

#Станислав Тодоров #Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
1
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Ограничават достъпа до Елените
2
Ограничават достъпа до Елените
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
3
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
4
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
5
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
6
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Футбол

Рейнджърс уволни треньора си Ръсел Мартин
Рейнджърс уволни треньора си Ръсел Мартин
Нулево равенство беляза дербито на Португалия между Порто и Бенфика Нулево равенство беляза дербито на Португалия между Порто и Бенфика
Чете се за: 01:15 мин.
Козмин Моци: Още първото полувреме трябваше да бъдем с човек повече Козмин Моци: Още първото полувреме трябваше да бъдем с човек повече
Чете се за: 02:02 мин.
Христо Стоичков поздрави Любомир Ганев по случай 60-ия му рожден ден Христо Стоичков поздрави Любомир Ганев по случай 60-ия му рожден ден
Чете се за: 01:10 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Гол на Етан Мбапе донесе точка на Лил в домакинството на ПСЖ Гол на Етан Мбапе донесе точка на Лил в домакинството на ПСЖ
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила "Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер Себастиен Льокорню подаде оставка Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер Себастиен Льокорню подаде оставка
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука в София
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Спортният директор на трагичното рали във Варна: "Не знам как...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ