Стеф Къри се завръща в игра

Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри е на път да се завърне в игра за предстоящия двубой срещу Хюстън Рокетс от НБА, информират американските медии. Опитният гард, който има зад гърба си 12 участия в Мача на звездите и четири шампионски титли, отсъстваше от паркета в последните 27 срещи на своя тим.

38-годишният Къри се възстановява от пателофеморален болков синдром – състояние, известно още като „коляно на бегача“. За последно той игра в края на януари срещу Детройт Пистънс, когато реализира 23 точки, въпреки загубата със 124:131.

В отсъствието на своя лидер Уориърс записаха колеблив баланс от 9 победи и 18 загуби, но въпреки това си гарантираха участие в плей-ин турнира след края на редовния сезон. До финала на кампанията остават още пет мача, които ще бъдат ключови за навлизането на Къри в оптимална форма.