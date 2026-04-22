Стефани Стоева и Габриела Стоева: Голямата ни цел е медал от световно първенство

Преди това сестрите ще участват на световното отборно първенство в Дания, което започва на 24 април.

Петкратните европейски шампионки по бадминтон на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева се целят в медал на световното първенство в Индия, което ще се проведе в края на месец август.

"Голямата ни цел е световното първенство, тъй като този медал и от Олимпиада ни липсва в нашата колекция. Световното ще се проведе в Индия през август месец. Ще се опитаме да имаме една много добра подготовка, защото там искаме вече да прескочим четвъртфиналите", каза Стефани Стоева, която заедно със сестра си миналата година игра четвъртфинал на световното първенство в Париж, както и на Олимпийските игри във френската столица през 2024-а.

Преди десет дни двете станаха европейски шампионки на двойки за пети път в кариерата си на шампионата в Уелва (Испания).

"Ние наистина много се борихме за тази титла. В Саарбрюкен я загубихме точно заради това, че бяхме си сложили напрежение, че трябва да го направим този рекорд. Но пък тогава успяхме да се класираме на Олимпиадата. И за нас наистина беше много значимо да излезем този път и да се фокусираме, тъй като видяхме, че доста изненади станаха на това Европейско, още в първите кръгове, а и на нас първия кръг не беше един от най-лесните. Затова просто трябваше да бъдем максимално фокусирани и да се борим на корта. И това се видя, когато вече спечелихме титлата", заяви Габриела Стоева.

"Може би първата титла ни е най-значима, тъй като дълго време първо се борихме с влезем в медалите и след загубения финал в Колдинг, беше ни така огорчение на нас двете. И 2018-а, когато спечелихме първата си европейска титула, може би тя е така по-значима. Даже ние си татуирахме датите и написахме отстрани злато. Следващата, може би ще сложа отборната титла, тъй като на самото отборно през февруари показахме, че България има един силен отбор в Европа. Всички се борихме като едно. Борихме се за една цел - медали да вземем. Титлата не беше в плана, но след като бихме отбора на домакините Турция на полуфинала, аз си влизаме all-in и взимаме титлата. Добре е, че Калояна спечели първия мач и ние само довършихме с Габи. И наистина това е едно така много емоционално изживяване, което имахме в Истанбул с тази отборна титла", добави Стефани Стоева.

Утре отборът заминава за участие на световното отборно първенство в Дания, което започва на 24 април.

"За мен просто трябва да излезем и да се борим, независимо кой е срещу нас, защото всичко се случва. Просто искаме да излезем и да покажем най-доброто от себе си, защото, както видяхме в Турция, бяхме едни от така наречените аутсайдери на турнира, но ето чудеса се случват. Разбира се, там ще бъде много по-трудно, но всичко е възможно, ако се борим, както се борихме и тогава на корта и просто да дадем това, на което сме способни всяка една от нас", каза Габриела Стоева.

#световно първенство по бадминтон 2026 г. #сестри Стоеви

