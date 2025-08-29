Стефани Стоева и Габриела Стоева: Хубаво е да си сред най-добрите осем на световно първенство

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по бадминтон в Париж. Европейските шампионки спасиха три мачбола, преодоляха пасив от 17:20 в третия гейм и елиминираха поставените под номер 8 в схемата Юки Фукушима и Маю Мацумото (Япония) с 21:18, 20:22, 22:20.

"Със сигурност беше трудно, особено когато изпуснахме във втория гейм мачпойнт. Аз много се ядосах, тъй като имахме нашите възможности. Азиатците, ако не ги биеш в два гейма, те те бият в третия с убедителна преднина. Но се възползвахме в третата част, дори когато губихме голяма разлика да се съберем отново и на 18:20 просто изкарахме късмет, че искахме чалъндж и перото излезе много малко аут. И оттам мисля, че това ни помогна много да се съберем и да се борим до край", каза Стефани Стоева.

Стоеви признаха, че не са вярвали, че могат да спечелят срещата.

"Знаехме, че сме подготвени. Просто по някакъв начин ние трябваше сами да си повярваме, че можем да го направим. И мисля, че точно това направихме с последните точки. Последните две най-добри решения бяха нейни - да поиска първо чалъндж и да направи този флик сервис, които бяха най-добрите решения от целия мач. Но да, щастливи сме, че успяхме да постигнем отново резултат, за който се борихме дълги години след Испания. Тогава имахме един четвъртфинал", коментира и Габриела Стоева.

"Хубаво е да си след най-добрите осем тук, на световното първенство, сред толкова много азиатски състезателки", добави сестра й.

"Едно много голямо постижение при положение, че имахме тежък старт лятото, на няколко от турнирите не успяхме да покажем това, което можем и малко ни беше мотивацията по-надолу. Но мисля, че успяхме с подготовката, която направихме с нашия треньор Петя и с лагера, който бяхме направили. Успяхме да постигнем това, за което бяхме дошли, а и бяхме от печелившата страна и този път", добави още Габриела Стоева.

Те признаха, че дължат успехите си в последните години на своята треньорка Петя Неделчева-Хранова.

"Със сигурност й дължим много. Тъй като ние сме имали много треньори, но може би тя е единствената, която успя да ни събере като двойка, да говори с нас по-отделно и да ни покаже, че можем да сме една от най-добрите двойки, дори когато ние не вярвахме в себе си", каза Стефани Стоева.

"Може би от това, че тя е минала през този път, знае през какво минаваме. Тя беше единствената, която някак си не ни прие като двойка заедно, реално да говори само с нас двете като двойка, а ни прие като отделни личности - всяка една си има собствено мнение, собствен характер и собствено виждане на играта. И по някакъв начин тя ни промени с това, че говори с нея отделно, говори с мен по-отделно и накрая говори заедно с нас. И може би това най-много ни харесва. И успя да се направи да си паснем така и работата ни да върви толкова добре", обясни Габриела.

"Може би пое риск с нас, когато започна олимпийската квалификация, защото ние сме много трудни. Много хора й казаха, че ние вече няма да играем това високо ниво, да не се захваща с нас. Надявам се с тези резултати да сме я накарали да се гордее с нас и наистина да е доволна от това, което постигаме", допълни Стефани Стоева.

На четвъртфиналите днес сестрите ще играят срещу вторите в схемата и в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран от Малайзия.

"Ще бъде тежка среща, тежък мач. Ние ги познаваме много добре. Играли сме няколко пъти с тях. Ще влезем без напрежение, ще се борим както днес. Ще следваме тактиката на Петя, която ни дава. Но най-важното е в момента да се възстановим, утре да излезем на корта на макс и по-добрата двойка да победи", завърши Стефани Стоева.