Стефани Стоева и Габриела Стоева са на полуфинал при двойките жени на турнир по бадминтон в ОАЕ

Водачките в схемата Стефани Стоева и Габриела Стоева намериха място на полуфиналите на двойки на турнира по бадминтон от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Българките победиха във втория си двубой от надпреварата осмите поставени Кавиприя Селвам и Симран Синхи (Индия) с 21:16, 21:8 за 29 минути. Сестрите нямаха проблеми в двубоя, в който показаха отлична игра и затвориха за по-малко от половин час на корта.

За място на финала възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова ще играят утре с победителките от мача между номер 4 Бенгису Ерчетин/Назлъджан Инджъ (Турция) и Шрея Баладжи/Депта Сатхиш (Индия).