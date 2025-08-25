БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:22 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стефани Стоева отпадна на старта на световното първенство по бадминтон в Париж

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

По-късно днес Стоева ще играе още един мач на двойки жени със сестра си Габриела Стоева.

Стефани Стоева отпадна на старта на световното първенство по бадминтон в Париж
Снимка: БТА
Слушай новината

Стефани Стоева допусна загуба още в първия кръг на сингъл на световното първенство по бадминтон във френската столица Париж.

Българката загуби от Ишика Джайсвал (САЩ) с 19:21, 21:15, 20:22 за 54 минути при дебюта си на сингъл на шампионат на планетата.

Двубоят беше изключително равностоен и се реши с няколко точки в края на третия гейм. Американката поведе с 13:5, Стоева изравни 19:19, след което загуби следващите две разигравания и съперничката й поведе в резултата. Във втората част националката доминираше изцяло и след 21:15 изравни.

В решителния трети гейм Стефани Стоева изравни 16:16, след което при 20:19 пропусна мачбол. Джайсвал взе три поредни точки и затвори мача.

Състезателите продължават да изпитват затруднения заради теченията в залата, които в определени моменти дори спират летежа на перата.

По-късно днес Стефани Стоева ще играе още един мач на двойки жени със сестра си Габриела. Петкратните европейски шампионки, които участва на десето световно първенство, започват срещу Рутапарна Панда и Светапарна Панда (Индия). Михаела Чепишева и Цветина Попиванова стартират срещу Полина Бухрова и Евгения Кантемир (Украйна). На двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов излизат срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу 5-та поставена Пусарла Синдху (Индия).

#световно първенство по бадминтон за мъже и жени в Париж 2025 г. #Стефани Стоева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
4
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
5
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
6
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
4
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
5
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Други спортове

Румен Стоилов: Организирането на световно първенство по джудо е голямо признание за нас
Румен Стоилов: Организирането на световно първенство по джудо е голямо признание за нас
Хандбалистките на Бяла започнаха подготовка за новия сезон Хандбалистките на Бяла започнаха подготовка за новия сезон
Чете се за: 02:00 мин.
Весела Димитрова: Вярвам, че този ансамбъл има бъдеще Весела Димитрова: Вярвам, че този ансамбъл има бъдеще
Чете се за: 00:57 мин.
Стилияна Николова: Можем да сменим цвета на медалите Стилияна Николова: Можем да сменим цвета на медалите
Чете се за: 01:05 мин.
Спортни новини 25.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 25.08.2025 г., 12:25 ч.
Президентът на UWW Ненад Лалович: България доказа, че е една от най-важните родини на спорта борба Президентът на UWW Ненад Лалович: България доказа, че е една от най-важните родини на спорта борба
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода" Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Млада жена почина след раждане в болница в Русе Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
СОС даде единодушно зелена светлина на кмета Васил Терзиев за избор...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ