Стефанос Циципас продължава към втория кръг в Мадрид

Най-добрият гръцки тенисист Стефанос Циципас, който определено е в криза и се смъкна до 80-о място в световната ранглиста, успя да направи обрат и да победи щастливия губещ Патрик Кипсън от САЩ с 3:6, 7:6 (6), 7:6 (4) на тенис турнира в Мадрид на клей от сериите "Мастърс" с награден фонд от 8,23 милиона евро. Той загуби първия сет, но направи всичко възможно да спечели втория и третия, като това стана след два тайбрека. Във втория кръг Стефанос Циципас ще се изправи срещу Александър Бублик от Казахстан, който почиваше на старта.

За следващата фаза се класира и унгарецът Фабиан Морожан, след като се наложи над американеца Етан Куин след два тайбрека - 7:6 (5), 7:6 (6). Във втория кръг той среща руснака Даниил Медведев, който се класира директно за тази фаза на турнира като седми поставен в схемата.

Испанският ветеран Пабло Карено Буста надигра друг унгарец - Мартин Фучович, с 4:6, 7:6 (5), 6:2. Той ще играе със сънародника си Алехандро Давидович Фокина в следващия кръг.

За втория кръг се класираха още Хауме Мунар (Испания), Яник Ханфман (Германия), Александър Блокс (Белгия), Вилиус ГАубас (Литва), Теренс Атман (Франция), Мартин Дам Джуниър (САЩ), както и трима аржентинци - Мариано Навоне, Хуан Серундоло и Уго Карабели.

По-рано пред деня Григор Димитров отстъпи пред парагваеца Даниел Вайехо в първия мач между двамата тенисисти.