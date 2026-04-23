ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Чете се за: 04:45 мин.
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:45 мин.

Стефанос Циципас продължава към втория кръг в Мадрид

Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Гъркът обърна американец на турнира в испанската столица.

Стефанос Циципас продължава към втория кръг в Мадрид
Най-добрият гръцки тенисист Стефанос Циципас, който определено е в криза и се смъкна до 80-о място в световната ранглиста, успя да направи обрат и да победи щастливия губещ Патрик Кипсън от САЩ с 3:6, 7:6 (6), 7:6 (4) на тенис турнира в Мадрид на клей от сериите "Мастърс" с награден фонд от 8,23 милиона евро. Той загуби първия сет, но направи всичко възможно да спечели втория и третия, като това стана след два тайбрека. Във втория кръг Стефанос Циципас ще се изправи срещу Александър Бублик от Казахстан, който почиваше на старта.

За следващата фаза се класира и унгарецът Фабиан Морожан, след като се наложи над американеца Етан Куин след два тайбрека - 7:6 (5), 7:6 (6). Във втория кръг той среща руснака Даниил Медведев, който се класира директно за тази фаза на турнира като седми поставен в схемата.

Испанският ветеран Пабло Карено Буста надигра друг унгарец - Мартин Фучович, с 4:6, 7:6 (5), 6:2. Той ще играе със сънародника си Алехандро Давидович Фокина в следващия кръг.

За втория кръг се класираха още Хауме Мунар (Испания), Яник Ханфман (Германия), Александър Блокс (Белгия), Вилиус ГАубас (Литва), Теренс Атман (Франция), Мартин Дам Джуниър (САЩ), както и трима аржентинци - Мариано Навоне, Хуан Серундоло и Уго Карабели.

По-рано пред деня Григор Димитров отстъпи пред парагваеца Даниел Вайехо в първия мач между двамата тенисисти.

Григор Димитров отпадна още на старта на турнира в Мадрид
Григор Димитров отпадна още на старта на турнира в Мадрид
Отпадането на старта в Мадрид ще коства на Григор Димитров нова...
Чете се за: 02:10 мин.
Григор Димитров ще играе срещу Циципас на демонстративен двубой в София
Григор Димитров ще играе срещу Циципас на демонстративен двубой в София
Събитието ще се проведе на 12 юни.
Чете се за: 01:07 мин.
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
2
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят,...
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
3
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
Гледайте европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
5
Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
6
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Григор Димитров отпадна още на старта на турнира в Мадрид
Григор Димитров отпадна още на старта на турнира в Мадрид
Григор Димитров ще играе срещу Циципас на демонстративен двубой в София Григор Димитров ще играе срещу Циципас на демонстративен двубой в София
Чете се за: 01:07 мин.
21-годишен тенисист от Парагвай е съперникът на Григор Димитров на старта на Мастърс турнира в Мадрид 21-годишен тенисист от Парагвай е съперникът на Григор Димитров на старта на Мастърс турнира в Мадрид
Чете се за: 02:02 мин.
Новак Джокович: Ще бъда готов за "Ролан Гарос" Новак Джокович: Ще бъда готов за "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:27 мин.
Карлос Алкарас изчаква ключови тестове за контузената китка преди "Ролан Гарос“ Карлос Алкарас изчаква ключови тестове за контузената китка преди "Ролан Гарос“
Чете се за: 01:07 мин.
Арина Сабаленка и Карлос Алкарас получиха наградите за най-добри спортисти на годината на Световната академия "Лауреус" Арина Сабаленка и Карлос Алкарас получиха наградите за най-добри спортисти на годината на Световната академия "Лауреус"
Чете се за: 02:40 мин.

ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Чете се за: 04:45 мин.
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица
Чете се за: 02:52 мин.
БНТ и БНР са домакини на най-престижното събитие от календара на EBU
Чете се за: 04:07 мин.
Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми
Чете се за: 03:00 мин.
„Платформа Агора" раздаде годишните си отличия на пет...
Чете се за: 01:25 мин.
Ученици станаха магистрати за ден в Бургас: Симулативен съдебен...
Чете се за: 02:35 мин.
Идеалното бебе - компании в САЩ предлагат генетично перфектни ембриони
Чете се за: 02:57 мин.
Задържаха член на СИК в Монтанско: Попълвала празни бюлетини и ги...
Чете се за: 02:57 мин.
