БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:12 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 03:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стилияна Николова остана 3-а в квалификацията на световното първенство, Ева Бреззалиева е 14-а

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

Българките се класираха на общо пет финала на отделните уреди.

Стилияна Николова
Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика/Анна Недкова
Слушай новината

Стилияна Николова се представи силно във втория ден и завърши на трето място в квалификациите на 41-ото световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия), а Ева Брезалиева е 14-а. Двете българки се класираха на общо пет финала на отделните уреди.

Уверена и стабилна игра демонстрира абсолютната европейска шампионка за 2024 - Стилияна Николова, и с актив от 88.800 (29.350 на обръч, 29.400 на топка, 30.050 на бухалки и 29.050 на лента (сумират се трите най-високи резултата от квалификацията), се класира на 3-а позиция в квалификацията за финала на индивидуалния многобой утре. Топ 18 от квалификацията ще спорят за отличията в многобоя, в индивидуалната надпревара.

Възпитаничката на Валентина Иванова се класира за всички четири финала в неделния ден. След финалите на обръч и топка, Николова добави финали на бухалки и лента - с 4-и по сила резултат от 30.050 (D. 14.000; A. 8.350; E. 7.700) на бухалки и с 3-и по сила от 29.050 (D. 12.500; A. 8.150; E. 8.400) на лента.

Олимпийската шампионка Даря Варфоломеев от Германия спечели квалификацията с актив от 92.850. Втора позиция зае настоящата европейска шампионка - Таисия Онофрийчук от Украйна с общ резултат от 90.150.

Ева Брезалиева също показа своята класа на килима в "Parque Olímpico" и с общ резултат от 83.350 (28.150 на обръч, 27.350 на топка, 27.200 на бухалки и 27.850 на лента) зае 14-о място в квалификацията. Грацията, водена от Бранимира Маркова, намери място сред най-добрите осем във финала на лента с 6-и резултат от 27.850 (D. 11.900; А. 7.900; E. 8.050). На бухалки завърши на 24-а позиция с резултат от 27.200 (D. 12.600; A. 7.700; E. 6.900).

Съдия за България на това състезание е Филипа Филипова, която бе в панела за трудност с тяло на бухалки.

Днес най-добрите 18 ще играят на финала на индивидуалния многобой. Потокът на Ева Брезалиева стартира в 20.30 българско време, като тя започва с обръч. Стилияна Николова излиза първо с бухалки в поток A от 23.00 българско време.

Най-добрите 18 ще се впуснат в "битка" за отличията във финала на индивидуалния многобой. Потокът на Ева Брезалиева стартира в 20.30 часа българско време, като грацията е поставена под №9 и стартира с обръч. Стилияна Николова стартира под №7 със съчетание с бухалки в поток A от 23.00 часа българско време.

Гледайте битките за отличията на турнира от петък до неделя по БНТ 1 и БНТ 3!

Свързани статии:

БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Гледайте битките за отличията от петък до неделя по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 01:42 мин.
#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 #Стилияна Николова #Ева Брезалиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
5
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
4
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Други спортове

Спортни новини 22.08.2025 г., 09:10 ч.
Спортни новини 22.08.2025 г., 09:10 ч.
Предизвикателствата и успехите на българските атлети на Световните игри за трансплантирани Предизвикателствата и успехите на българските атлети на Световните игри за трансплантирани
Чете се за: 01:40 мин.
Спортни новини 21.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 21.08.2025 г., 20:50 ч.
Стилияна Николова оглави квалификацията, Ева Брезалиева е седма Стилияна Николова оглави квалификацията, Ева Брезалиева е седма
Чете се за: 01:52 мин.
Емили Апостолова ще се бори на репешажите в Самоков Емили Апостолова ще се бори на репешажите в Самоков
Чете се за: 01:32 мин.
Десет българи се класира за полуфиналите на световното първенство по кану-каяк Десет българи се класира за полуфиналите на световното първенство по кану-каяк
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра "Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин
Чете се за: 00:37 мин.
По света
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдбата на Газа - ще има ли примирие?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проверяват 55 милиона души с американски визи
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ