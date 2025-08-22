Стилияна Николова остана 3-а в квалификацията на световното първенство, Ева Бреззалиева е 14-а

Стилияна Николова се представи силно във втория ден и завърши на трето място в квалификациите на 41-ото световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия), а Ева Брезалиева е 14-а. Двете българки се класираха на общо пет финала на отделните уреди.

Уверена и стабилна игра демонстрира абсолютната европейска шампионка за 2024 - Стилияна Николова, и с актив от 88.800 (29.350 на обръч, 29.400 на топка, 30.050 на бухалки и 29.050 на лента (сумират се трите най-високи резултата от квалификацията), се класира на 3-а позиция в квалификацията за финала на индивидуалния многобой утре. Топ 18 от квалификацията ще спорят за отличията в многобоя, в индивидуалната надпревара.

Възпитаничката на Валентина Иванова се класира за всички четири финала в неделния ден. След финалите на обръч и топка, Николова добави финали на бухалки и лента - с 4-и по сила резултат от 30.050 (D. 14.000; A. 8.350; E. 7.700) на бухалки и с 3-и по сила от 29.050 (D. 12.500; A. 8.150; E. 8.400) на лента.

Олимпийската шампионка Даря Варфоломеев от Германия спечели квалификацията с актив от 92.850. Втора позиция зае настоящата европейска шампионка - Таисия Онофрийчук от Украйна с общ резултат от 90.150.

Ева Брезалиева също показа своята класа на килима в "Parque Olímpico" и с общ резултат от 83.350 (28.150 на обръч, 27.350 на топка, 27.200 на бухалки и 27.850 на лента) зае 14-о място в квалификацията. Грацията, водена от Бранимира Маркова, намери място сред най-добрите осем във финала на лента с 6-и резултат от 27.850 (D. 11.900; А. 7.900; E. 8.050). На бухалки завърши на 24-а позиция с резултат от 27.200 (D. 12.600; A. 7.700; E. 6.900).

Съдия за България на това състезание е Филипа Филипова, която бе в панела за трудност с тяло на бухалки.

Най-добрите 18 ще се впуснат в "битка" за отличията във финала на индивидуалния многобой. Потокът на Ева Брезалиева стартира в 20.30 часа българско време, като грацията е поставена под №9 и стартира с обръч. Стилияна Николова стартира под №7 със съчетание с бухалки в поток A от 23.00 часа българско време.

Гледайте битките за отличията на турнира от петък до неделя по БНТ 1 и БНТ 3!