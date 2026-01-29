БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Студена зала, голяма цел: Александра Фейгин тренира в тежки условия преди Олимпиадата

сребро александра фейгин турнира денкова стависки къп
Снимка: БТА
Остават броени дни до началото на Олимпийските игри Милано/Кортина, а най-добрата българска фигуристка Александра Фейгин се подготвя за големия форум при много трудни условия в Зимния дворец в София.

В ефира на БНТ Фейгин разказа, че тренира при минусови температури, което я принуждава да излиза на леда с яке. По думите ѝ, въпреки че отстрани изглежда, че няколко обиколки са достатъчни за загряване, реалността е съвсем различна, когато трябва да се изпълняват тройни скокове и да се води олимпийска подготовка.

Освен студа във въздуха, проблем се оказва и самият лед. Когато температурата е прекалено ниска, ледът става по-твърд и това налага промени в техниката и скоковете. Фейгин споделя, че условията в залата често се променят от седмица на седмица, което затруднява тренировките и води до загуба на ценно време.

По темата говори и президентът на Българската федерация по кънки Христо Турлаков. Той обясни, че последният ремонт на залата е правен преди години и че настоящата климатична система не успява да затопли пространството както е необходимо.

Според него е нужен спешен ремонт, защото без него условията за подготовка няма как да се подобрят.

Въпреки трудностите, Александра Фейгин продължава да тренира и да се готви за Олимпиадата, доказвайки, че пътят към големия спорт често минава през сериозни изпитания.

