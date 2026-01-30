БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Суперкупата на България е първият мач с боди камера на съдията в българския футбол

Спорт
Двубоят е на 3-и февруари.

рефер арбитър съдия засада
Снимка: БГНЕС
Двубоят за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски на 3 февруари ще постави началото на нова технологична ера в българския футбол. За първи път в историята на България главният съдия на срещата ще бъде оборудван със специализирана боди камера, която ще предложи на зрителите уникална перспектива към събитията на терена.

С реализирането на този проект България се превръща в едва от малкото държави в Европа, която внедрява тази авангардна технология в официален футболен мач. С този акт родното първенство се нарежда до най-прогресивните лиги - английската Висша лига, германската Бундеслига, италианската Серия А и френската Лига 1, които вече успешно интегрираха системата в своите мачове.

Инициативата на Българската професионална футболна лига (БПФЛ) и Българския футболен съюз (БФС) е част от дългосрочната стратегия за превръщането на футбола в по-отворен продукт към привържениците. Кадри от камерата на съдията ще бъдат интегрирани в реално време по време на живото телевизионно предаване. След края на срещата ще бъдат разпространени ексклузивни кадри с интересни и ключови моменти, заснети от терена.

Проектът се осъществява благодарение на тясното сътрудничество между президента на БФС Георги Иванов, президента на БПФЛ Атанас Караиванов и председателя на Съдийската комисия Станислав Тодоров. Техният съвместен ангажимент към модернизацията на българския футбол и внедряването на водещи световни практики е ключов фактор за осъществяването на тази иновация в един от ключовите мачове за годината - Суперкупата на България.

Пускат в продажба билети за Суперкупата на каса на стадион "Георги Аспарухов"
Пускат в продажба билети за Суперкупата на каса на стадион "Георги Аспарухов"
"Сините" фенове почти са изкупили билетите за Сектор "Б", но все...
Чете се за: 00:52 мин.
#Суперкупа на България по футбол за 2026 г.

