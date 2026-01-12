Свлачище блокира пътя Смолян – Девин за близо 16 часа, движението е възстановено

Усложнена пътна обстановка имаше в Смолянска област през почивните дни. Заради свлачище пътят Смолян – Девин беше напълно блокиран за около 16 часа, което създаде сериозни затруднения за жителите на региона и за туристите, които в момента са в Родопите.

Свлачището е станало в събота вечерта около 21:00 часа, когато върху пътното платно се е срутила земна маса с обем между 450 и 500 кубични метра. По информация на заместник-областния управител на Смолян Андриян Петров, веднага е била изпратена тежка техника, но работата през нощта е била преустановена поради риск за работниците.

Почистването е започнало в неделя рано сутринта, а около 10:30 часа едното платно е било освободено за движение. Това е позволило както на туристите, така и на местните жители да продължат пътуванията си. До края на деня по-голямата част от земната маса е била отстранена, като към момента остават около 60 кубични метра, които ще бъдат извозени в ранните часове на деня.

Движението в участъка се осъществява двупосочно, с изчакване в едното платно. Очаква се пътят да бъде напълно разчистен до края на деня. От областната управа уточняват, че скатът, от който е паднала земната маса, остава рисков и през следващите дни ще се работи внимателно по неговото обезопасяване, за да се предотвратят нови свличания.

По думите на Андриян Петров, само около 20 минути преди инцидента на мястото са работили пътни служители, които са отстранявали паднали камъни. Благодарение на бързата реакция на поддържащата фирма пътят е бил напълно затворен за движение за около два часа през деня.

Към момента всички пътища в Смолянска област са почистени, опесъчени и проходими при зимни условия. Проходите са отворени, като през прохода Превала е въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12,5 тона. Няма населени места без електрозахранване или водоснабдяване.

Температурите в региона остават отрицателни през целия ден, като в Смолян термометрите отчитат около минус 7 градуса. Властите призовават шофьорите да тръгват на път подготвени за зимни условия и да се движат с повишено внимание, особено при пътуване към планинските райони.

