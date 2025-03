T1 взе скалпа и на световните шампиони по пътя към големия финал в Банкок

Приказката на T1 в първия Masters турнир на играта VALORANT в Банкок с награден фонд половин милион долара продължава. След като вчера си отмъстиха на Team Vitality, днес те сториха същото със EDward Gaming и се класираха за големия финал, елиминирайки световните шампиони с 3:1 карти (13:4, 13:10, 12:14, 13:5).

The bracket is set for Grand Finals at #VALORANTMasters Bangkok! pic.twitter.com/wk7PK3lXkV — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) March 1, 2025

Вторият отбор на Pacific (Азия) явно бе запазил инерцията от вчерашния ден и стартира с разгром на първия избор на съперника Bind.

1ST ROUND OF THE DAY AND @Meteorvlrt GETS AN ACE pic.twitter.com/EHZfKPjYYK — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) March 1, 2025

Първенецът на Китай си стъпи на краката на Haven, повеждайки с 8:4 на почивката, но T1 включи на друга предавка, за да спечели собствената карта, давайки само два рунда на EDG през второто полувреме.

ACE for @Buzz_kr! Stay off his site pic.twitter.com/L9RhAbWVfA — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) March 1, 2025

Вторият избор на световните шампиони - Fracture, бе далеч по-равностоен, като EDward Gaming бе в по-изгодна позиция при 11:8. Корейците обаче спечелиха четири рунда подред, с което стигнаха до първия си мачбол. Все пак китайците запазиха хладнокръвие и намалиха изоставането си в картите след продължение - 14:12.

По всичко личеше, че ни предстои изключително интригуващ Split, но също както вчера, така и днес, вторият тим на Pacific подчини съперника с огневата си мощ и триумфира след 13:5.

Надпреварата VALORANT Masters Банкок 2025 продължава утре, 2 март, с големия финал между G2 Esports и T1. Двете организации за първи път стигат до такава фаза на международен турнир, така че със сигурност ще бъде пренаписана историята на играта на създателите Riot Games. Двубоят е от 13:00 ч. българско време.

The Grand Finalists at #VALORANTMasters Bangkok are set. pic.twitter.com/HGAUFPScFO — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) March 1, 2025

Голям финал:

#1 Americas G2 Esports - #2 APAC T1 - 12:00 ч.

Още от VALORANT Masters Банкок 2025:

Групова фаза:

Плейофи:

