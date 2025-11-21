БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тайрийз Макси изведе Филаделфия Севънтисиксърс до успех над Милуоки Бъкс

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Всичко най-интересно от последните мачове в НБА.

Тайрийз Макси Филаделфия Севънтисиксърс Милуоки Бъкс
Снимка: БТА
Отборът на Филаделфия Севънтисиксърс победи Милуоки Бъкс със 123:114 след продължение в Националната баскетболна асоциация. Мачът завърши при 106:106 в редовното време, а Сиксърс спечели допълнителната част със 17:8 след седем последователни успешни опита от наказателната линия в последната минута.

Тайрийз Макси отбеляза рекордните за кариерата си 54 точки, към които прибави девет асистенции и пет борби. 25-годишният гард игра над 46 минути в срещата и стреля с 60-процентова успеваемост, извеждайки отбора си до успеха. Деветкратният участник в „Мача на звездите“ Пол Джордж записа 21 точки във втория си двубой след завръщане от контузия, заради която не беше играл от април.

За „елените“ отсъстваше голямата им звезда Янис Адетокумбо, който няма да играе поне две седмици, а без него Райън Ролинс беше най-резултатен за отбора с 32 точки, 14 асистенции и 6 борби.

Сан Антонио Спърс постигна 11-ия си успех от началото на сезона, след като надигра Атланта Хоукс със 135:126. Отборът от Тексас бе без звездата си Виктор Уембаняма в трети пореден мач. В неговото отсъствие Де'Арън Фокс поведе „шпорите“ с 26 точки и 9 асистенции, а Келдън Джонсън помогна с 25 точки и 7 борби.

Никейл Алекзандър-Уокър отбеляза 38 точки при стрелба 13 от 17, което е рекорд за кариерата му откъм резултатност. Джейлън Джонсън добави 26 точки, 7 асистенции и 12 борби за „ястребите“, но това не им беше достатъчно за победата.

Орландо Меджик надделя над бедстващия отбор на Лос Анджелис Клипърс със 129:101. Гостите от Калифорния вече са с баланс от 4 успеха и 14 поражения, с което се нареждат сред петте тима с най-лош старт на Запад. За тях отсъстват звездните им играчи Кауай Ленърд и Брадли Бийл, което допринася за слабото начало на кампанията. Джеймс Хардън отбеляза 31 точки, а Ивица Зубац беше с дабъл-дабъл от 14 точки и 19 борби, но нито един друг играч не достигна двуцифрени показатели за отбора на Клипърс.

За Орландо най-резултатни бяха Джейлън Съгс с 23 точки и 7 асистенции и Франц Вагнер с 20 точки и 6 борби.

В друг мач от деня Мемфис Гризлис надви Сакраменто Кингс със 137:96 за победата си с най-голяма разлика от началото на сезона. Без звездата си Джа Морант „гризлитата“ бяха поведени от Санти Алдама с 29 точки, а Джок Ландейл записа 21 точки и 6 борби, докато Винс Уилямс-джуниър се отчете с 15 асистенции.

За „кралете“, които бяха без Домантас Сабонис, Зак Лавийн завърши вечерта с 26 точки, но не получи помощ от съотборниците си и отборът му не успя да премине границата от 100 точки.

#НБА 2025/2026 #Тайрийз Макси #Филаделфия Севънтисиксърс #Национална баскетболна асоциация #Милуоки Бъкс

