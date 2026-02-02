Тампа Бей навакса пасив от четири гола срещу Бостън

Лидерът в Източната конференция Тампа Бей Лайтанинг навакса пасив от четири гола и победи гостуващия Бостън Бруинс с 6:5 след изпълнение на дузпи в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Никита Кучеров се отличи с гол и три асистенции, Брейдън Хейгъл добави попадение и две асистенции, а Дарън Радиш допринесе с гол и асистенция за домакините, които изоставаха с 1:5 в средата на мача, но избегнаха поражението с четири поредни попадения, три от които причислен превес за по-малко от шест минути във втората третина. При наказателните удари единствено Джейк Генцел беше точен и донесе третия последователен успех на Тампа, който събра актив от 74 точки.

Преследвачът и водач в класирането в Столичната дивизия Каролина надделя над гостуващия Лос Анджелис с 3:2 след продължение и също има 74 точки. Себастиан Ахо реализира в 1:25 минута на допълнителното време, а Джордън Стаал и Александър Никишин също вкараха за домакините, които продължиха точковата си серия в осем поредни мача, шест от които победи.

Самуел Хелениус и Куинтън Байфийлд се разписаха за Лос Анджелис, а Филип Форсберг направи 31 спасявания, което помогна за равенството в редовното време.

Крис Крайдър отбеляза два гола, а Анахайм спечели срещу Вегас с 4:3 като домакин. Райън Поулинг се отличи с гол и асистенция за успеха.

Гостите допуснаха пета поредна загуба, но останаха на първото място в Тихоокеанската дивизия с 64 точки.