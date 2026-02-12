БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тейлър Фриц заслужи място на четвъртфиналите в Далас

Спорт
Надпреварата е от сериите АТР 500 и е с награден фонд 2 833 335 долара.

Тейлър Фриц
Снимка: БГНЕС
Поставеният под №1 в схемата Тейлър Фриц (САЩ) се класира за четвъртфиналите на турнира на твърди кортове в зала в Далас (САЩ). Надпреварата е от сериите АТР 500 и е с награден фонд 2 833 335 долара.

Американският тенисист преодоля сънародника си Брандън Накашима с 6:3, 6:4 в двубой от втория кръг, продължил само 69 минути.

Фриц осъществи ключов пробив за 5:3 в първия сет и го спечели с 6:3, а във втората част поведе с 4:2 и нямаше проблеми да стигне до крайното 6:4.

Съперник на Тейлър Фриц в спора за достигане до полуфиналите ще бъде друг представител на домакините - Себастиан Корда, който отстрани осмия поставен Франсис Тиафо (САЩ) със 7:5, 6:1.

Третият в схемата испанец Алехандро Давидович Фокина надви с 6:4, 6:4 американеца Алекс Микелсен, който острани българина Григор Димитров в първия кръг на турнира.

Петият поставен Томи Пол от САЩ достигна втория кръг след успех над сънародника си Дженсън Бруксби с 4:6, 6:4, 7:6(4), а французинът Адриан Манарино също стартира с победа в Далас, преодолявайки Адам Уолтън от Австралия с 6:4, 6:2.

Итън Куин (САЩ) си уреди двубой с хърватина Марин Чилич във втория кръг, побеждавайки друг американец Тревър Свайда със 7:6(3), 7:5.

Свързани статии:

Край на участието на Григор Димитров в Далас още в първия кръг
Край на участието на Григор Димитров в Далас още в първия кръг
34-годишният българин отстъпи пред представителя на домакините...
Чете се за: 02:05 мин.
Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха след драматичен мач в Далас
Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха след драматичен мач в Далас
Двубоят продължи 95 минути и беше решен след шампионски тайбрек.
Чете се за: 02:00 мин.
#тенис турнир в Далас 2026 #Тейлър Фриц

Още от: ATP

Вавринка, Циципас и Буклик започнаха с победи в Ротердам
Вавринка, Циципас и Буклик започнаха с победи в Ротердам
Край на участието на Григор Димитров в Далас още в първия кръг Край на участието на Григор Димитров в Далас още в първия кръг
Чете се за: 02:05 мин.
Григор Димитров срещу непознат опонент на старта на турнира в Далас Григор Димитров срещу непознат опонент на старта на турнира в Далас
Чете се за: 02:35 мин.
Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха след драматичен мач в Далас Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха след драматичен мач в Далас
Чете се за: 02:00 мин.
Юго Умбер елиминира Даниил Медведев и записа първа победа в Ротердам Юго Умбер елиминира Даниил Медведев и записа първа победа в Ротердам
Чете се за: 01:25 мин.
Феликс Оже-Алиасим отново е №1 в Монпелие Феликс Оже-Алиасим отново е №1 в Монпелие
Чете се за: 01:07 мин.

