Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха след драматичен мач в Далас

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Двубоят продължи 95 минути и беше решен след шампионски тайбрек.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров и Георги Георгиев загубиха двубоя си на двойки от първия кръг на турнира на твърди кортове в зала в Далас (САЩ). Надпреварата е от високата категория АТР 500, на която за първи път имаше изцяло български дует. Димитров и Георгиев, участващи с „уайлд кард“ от организаторите, се представиха на висота, но отстъпиха пред американците Бел Шентън / Александър Ковачевич след 7:5, 6:7 (5), 3-10.

Двубоят продължи 95 минути и беше изключително равностоен, а 19-годишният Георгиев, част от хасковската тенис школа, впечатли със стабилна игра и на няколко пъти си заслужи овациите на публиката със свои изпълнения.

В целия двубой имаше един пробив. Направиха го Димитров и Георгиев в 12-ия гейм на първата част – 7:5. Във втория сет брейк нямаше и се стигна до тайбрек, в който Шелтън и Ковачевич спечелиха последните три точки за успех със 7-5. Серията на домакините се пренесе и в дългия шампионски тайбрек, в който те поведоха с 8-0 точки. Българите успяха да запишат три точки на сметката си, но след пореден страхотен сервис на Ковачевич мачът свърши в полза на американците.

За Григор Димитров предстои участие и в надпреварата на единично. Тази вечер бившият №3 ще излезе на корта за двубой срещу Алекс Микелсен (САЩ).

Турнирът в Далас е един от 10-те, които се провеждат на територията на САЩ през сезона в АТР Тура, но единственият, който се играе в зала. Шампион миналата година стана Денис Шаповалов (Канада). Надпреварата е с общ награден фонд 2,83 млн. долара.

