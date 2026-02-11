БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Край на участието на Григор Димитров в Далас още в първия кръг

Станко Димов от Станко Димов
Спорт
34-годишният българин отстъпи пред представителя на домакините Алекс Микелсен.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Най-добрият български тенисист Григор Димитров започна с поражение участието си на турнира от сериите АТР 500 на твърди кортове в зала в Далас (Тексас, САЩ). 34-годишният българин отстъпи пред представителя на домакините Алекс Микелсен със 7:5, 4:6, 4:6 в двубой от първия кръг на надпреварата.

Срещата, която беше втора от програмата на централния корт, предложи равностойна игра, но в решаващите моменти американецът се оказа по-стабилен. Това бе първи двубой между Димитров и 21-годишния Микелсен в АТР Тура, като младият американец успя да запише престижен успех срещу бившия №3 в света.

Григор, който започна седмицата като №43 в световната ранглиста, не успя да си осигури място във втория кръг, където победителят ще срещне испанеца Алехандро Давидович Фокина. Микелсен, №41 в класацията на АТР, се възползва от неточности и колебания на Григор, особено след първия сет, и затвори мача в своя полза.

За Димитров това бе първи двубой на сингъл след участието му на Australian Open, където той отпадна още в първия кръг след загуба от Томаш Махач. В началото на сезона българинът игра и в Бризбейн, където победи Пабло Кареньо Буста, но отстъпи на Рафаел Колиньон.

Турнирът в Далас е единственият в календара на АТР, който се провежда в зала на територията на САЩ. Шампион от миналия сезон е Денис Шаповалов, а водач в схемата тази година е Тейлър Фриц. Победителят в надпреварата ще си тръгне с близо 530 хиляди долара и 500 точки за световната ранглиста.

#тенис турнир в Далас 2026 #Алекс Микелсен # Григор Димитров

