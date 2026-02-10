БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Григор Димитров срещу непознат опонент на старта на турнира в Далас

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Двубоят е втори от програмата за деня и се очаква да започне около 22:00 часа.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров се завръща на корта тази вечер. 34-годишният българин ще започне участието си на АТР 500 турнира в зала в Далас (Тексас, САЩ), където негов съперник в първия кръг ще бъде Алекс Микелсен (САЩ). Организаторите поставиха двубоят да бъде втори от програмата на централния корт, с очакван начален час около 22:00 българско време.

До момента Димитров и Микелсен не са играли един срещу друг в Тура. Българинът е на 34 години и започна седмицата като №43 в ранглистата на АТР. Американецът е на 21 години и в момента е №41 в света.

Спечелилият двубоя Димитров – Микелсен ще се класира за втория кръг (осминафинал), където ще срещне испанеца Алехандро Давидович Фокина.

Димитров вече имаше възможността да „опита“ централния корт в Далас. Късно снощи бившият №3 в света си партнира с 19-годишния Георги Георгиев в надпреварата на двойки, като двамата отстъпиха драматично след шампионски тайбрек пред представителите на домакините Бен Шелтън и Александър Ковачевич.

За Димитров това ще бъде първи двубой на единично след участието му на Australian Open, където българинът отпадна на старта след поражение от Томаш Махач (Чехия). Преди това Димитров победи Пабло Кареньо Буста (Испания) и загуби от Рафаел Колиньон (Белгия) в Бризбейн (Австралия), където по традиция започна сезона.

Турнирът в Далас е един от 10-те в Тура, които се провеждат на територията на САЩ и единственият, на който се играе в зала. Надпреварата в Тексас замени в календара тази Мемфис (щата Тенеси).

Шампион в Далас миналата година стана Денис Шаповалов. Канадецът ще защитава трофея си и дори попадна в една половина с Григор Димитров, като дуел между двамата е възможен на четвъртфиналите. Водач в схемата е Тейлър Фриц (САЩ), а под №2 е втората ракета на домакините Бен Шелтън.

Шампионът в Далас ще си тръгне с близо 530 000 долара от наградния фонд и 500 точки за ранглистата.

