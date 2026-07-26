Тел Авив ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в ивицата Газа, съобщиха израелски представители

Тел Авив ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в ивицата Газа, съгласно предложения от американския президент Доналд Тръмп план за примирие в анклава, съобщиха днес израелски представители. Това става ден, преди премиерът Бенямин Нетаняху да отпътува за Вашингтон, предаде Ройтерс.

Кабинетът по сигурност на Нетаняху одобри правната рамка, която ще позволи на силите да се разположат в Газа.

Мисията, наречена Международни стабилизационни сили, ще включва 200 членове от “приятелски страни като Уганда и Мароко”, които ще бъдат разположени в райони, които не са под израелски контрол. Одобрението на Израел за влизане в Газа ще е необходимо за всеки контингент.

Все още не е известно кога силите ще бъдат разположени.

Голяма част от ивицата Газа остава в руини две години след пълномащабната война, започнала след атаките на “Хамас” в Израел на 7 октомври 2023 г.

След подписването на споразумението за примирие през октомври, Тръмп представи мирен план за Газа, който предвиждаше увеличаване на хуманитарната помощ, създаване на гражданска администрация от палестински технократи, разоръжаване на “Хамас” и изтегляне на израелските сили.

Но планът е в застой. Той включва и Съвет за мир като всеобхватен международен орган, отговорен за прилагането на мирната рамка. Той трябваше да контролира “силите за сигурност“, наред с други функции.

Съветът планира пилотна хуманитарна зона за жителите на Газа като начин за стартиране на плана в застой на президента на САЩ, заяви служител на съвета този месец.

Николай Младенов - пратеникът на Тръмп в Съвета за мир за Газа, приветства израелското решение.

“Това е важна част от договорената рамка за стабилизиране на Газа, подкрепа на демилитаризацията и осигуряване на прехода към ефективна палестинска преходна администрация под ръководството на НКАГ”, написа той в социалната мрежа Екс.