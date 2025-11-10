БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

Температурите ще се понижават през следващите дни

Чете се за: 02:17 мин.
У нас
температурите понижават следващите дни
Снимка: Татяна Добролюбова
Днес ще бъде облачно, на много места - с валежи от дъжд. Предупреждение за значителни количества и гръмотевична дейност е обявено в крайните южни райони от страната.

Максималните температури ще бъдат от 12°-13° в западната половина на Дунавската равнина, до 19°-20° в Югоизточна България, в София – около 15°, по Черноморието, където ще завали в края на деня - между 17° и 19°.

Вятърът ще бъде слаб, на морския бряг – умерен, с посока от юг-югоизток.

През нощта ще подължи да вали главно в Западна и Централна България, по-интензивно в централните и планинските райони, а утре значителни количества се очакват в Североизточна България.

Минималните температури утре ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 9°, по Черноморието - 13° - 14°, а максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°. През втората половина на деня валежите ще започнат да спират, първо в западните райони, където и облачността ще намалее. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.

Много ветровито и с валежи ще бъде по Черноморието, но малко по-топло с максимални температури между 15° и 17°. Силен и бурен северен вятър в планините утре. И там ще вали, а със застудяването снежната граница ще се спусне до около 1800 метра надморска височина.

През следващите дни температурите ще продължат да се понижават.

Ще бъде без валежи, но вятърът ще отслабне и на много места в низините, котловините и около водните басейни ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Слънчево, с добри условия за туризъм ще бъде в планините и планинските райони. В събота слънчево време се очаква в почти цялата страна, а температурите – и минималните, и максималните, слабо ще се повишат.

