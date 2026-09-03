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Теодор Салпаров се завърна в родния си град

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Спорт
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Бившият волейболист посети първото си училище, спортната зала и стадиона.

Теодор Салпаров се завърна в родния си град
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Два дни преди своя бенефис "Една кариера – една легенда" легендарният български волейболист Теодор Салпаров се срещна с млади състезатели, треньори и почитатели на спорта в родното си Габрово.

При завръщането си в града, откъдето започва пътят му към големия волейбол, Салпаров посети първото си училище, спортната зала и стадиона. Той разговаря с представители на местните спортни клубове и обеща да продължи да подкрепя развитието на спорта и младите таланти в Габрово.

"Стефан Христов, това е треньорът, който първи повярва в мен, за което много му благодаря. Исках като всяко дете да нападам, а не да играя в защита. Разбира се, и на Сашо Попов. Пожелавам на децата да станат много добри волейболисти, да сбъднат своите мечти и да играят на Олимпийски игри и на европейски и световни първенства", сподели Салпаров.

Специалната среща с деца, млади волейболисти, треньори и фенове се проведе в Арена "Механо" в двора на ПТГ "Д-р Никола Василиади". Салпаров сподели част от опита, натрупан през повече от две десетилетия на най-високо професионално ниво, и насърчи младите спортисти да бъдат постоянни и дисциплинирани по пътя към успеха. Част от децата от спортните клубове в града получиха и възможност да присъстват на неговия предстоящ бенефис.

Бенефисът „Една кариера – една легенда“ е в събота, 5 септември от 16:30 часа в зала "Арена 8888". Утре Салпаров ще даде пресконференция пред медиите от 17:00 в един от столичните хотели.

#бенефис на Теодор Салпаров #Теодор Салпаров

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