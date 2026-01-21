Тер Щеген преминава в Жирона под наем

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Германецът ще бъде под наем до 30 юни, като договорът му с "блаугранас" е до юни 2028 г.

тер щеген преминава жирона наем
Снимка: БТА
Слушай новината

Германският национален вратар Марк-Андре тер Щеген ще играе под наем в Жирона до края на сезона, след като клубът му Барселона реши да го изпрати в съседния каталонски отбор, обявиха испанските шампиони на страницата си.

Така или иначе, Тер Щеген не е част от състава на Барселона за тазвечершния мач със Славия Прага в Шампионската лига.

„Барселона постигна споразумение с Жирона за преотстъпването на вратаря Марк-Андре тер Щеген до 30-и юни 2026-а година. Тази сутрин Марк ни каза, че е съгласен да доиграе сезона в Жирона под наем“, каза от своя страна на пресконференция старши треньорът на тима Ханзи Флик, часове преди да бъде затворена сделката.

Иначе на 33 години, германецът има договор с Барселона до юни 2028-а година, когато ще навърши 14 години от пристигането си през 2014-а. Той е записал 423 мача с екипа на Барса и единствено Виктор Валдес със своите 534 има повече в списъка с вратарите на клуба.

