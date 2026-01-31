Тежък инцидент беляза нулевото равенство между Леванте и Атлетико Мадрид

Отборите на Леванте и Атлетико Мадрид не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в мач от 22-рия кръг на испанското футболно първенство.

Срещата на "Сиутат де Валенсия" бе далеч от това да бъде определена като атрактивна, а най-запомнящият се момент от нея бяха тежките контузии, които получиха Матиас Морено от състава на домакините и Александър Сьорлот от тима на гостите. Двамата удариха главите си в средата на първата част при борба за една висока топка и нито един от тях не бе в състояние да продължи. Особено притеснително изглеждаше положението с норвежкия таран на "дюшекчиите", който бе отведен от терена на носилка.

Случилото се сякаш повлия на играчите и на двата отбора и макар до края на мача да оставаше повече от час, в него не се случи нищо запомнящо се в атака.

Така Атлетико Мадрид остава на трето място в класирането с 45 точки, докато Леванте е на предпоследното 19-о място с 18 пункта.