Тежък съперник за Берое в квалификациите на Еврокъп

Старозагорският отбор ще срещне испанки в пресявките на втория по сила турнир при жените.
Берое Стара Загора научи своя съперник за квалификациите в Еврокъп при жените. Баскетболистките на Албена Хубенова и Тодор Тенев ще срещнат Бакси Ферол. Това отреди тегленият днес жребий в Мюнхен. Испанките са сред най-тежките съперници, тъй като играят в едно от най-класните първенства на Стария континент.
„Зелено-белите“ бяха сред непоставените при тегленето, което допълнително ги постави в по-трудния поток. Квалификациите ще се изиграят на 24 септември и 1 октомври, а българският тим ще е домакин на първата среща.
Ето и двойките:
Бакски Ферол (Испания) – БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА (България)
Левхарти Хомутов (Чехия)-Шартър (Франция)
Елицур Рамла (Израел)- Протеас Волус (Гърция)
Саарулиос (Германия) – Рейвънс де Женева (Швейцария)
Сан Джовани (Италия) – Естепона (Испания)