Тежък съперник за Берое в квалификациите на Еврокъп

Берое Стара Загора научи своя съперник за квалификациите в Еврокъп при жените. Баскетболистките на Албена Хубенова и Тодор Тенев ще срещнат Бакси Ферол. Това отреди тегленият днес жребий в Мюнхен. Испанките са сред най-тежките съперници, тъй като играят в едно от най-класните първенства на Стария континент.

„Зелено-белите“ бяха сред непоставените при тегленето, което допълнително ги постави в по-трудния поток. Квалификациите ще се изиграят на 24 септември и 1 октомври, а българският тим ще е домакин на първата среща.

Ето и двойките:

Бакски Ферол (Испания) – БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА (България)

Левхарти Хомутов (Чехия)-Шартър (Франция)

Елицур Рамла (Израел)- Протеас Волус (Гърция)

Саарулиос (Германия) – Рейвънс де Женева (Швейцария)

Сан Джовани (Италия) – Естепона (Испания)