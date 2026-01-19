БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Тимът на Соломоновите острови ще е последният съперник на България на FIFA Series 2026

Спорт
За родните национали това ще бъде вторият път, в който ще участват в турнира, този път в Индонезия.

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Тимът на Соломоновите острови ще бъде последният съперник на българския национален отбор по футбол на турнира FIFA Series, който ще се проведе към края на март в Индонезия. В надпреварата, която включва тимове от различни конфедерации, ще са още съставите на Индонезия (Зона Азия) и Сейнт Китс и Невис (Зона КОНКАКАФ).

Индонезия ще бъде една от деветте локации, на които ще се проведат мачове от второто издание на FIFA Series тази пролет. Селекцията на Александър Димитров ще изиграе две срещи, като повече подробности за тях ще бъдат оповестени на по-късен етап.

Българите взеха участие в дебютното издание на FIFA Series през пролетта на 2024 година. Тогава турнирът се проведе в столицата на Азербайджан - Баку. „Трикольорите“ приключиха с победа и равенство. „Лъвовете“ победиха с 1:0 Танзания и завършиха наравно 1:1 с домакините от Азербайджан.

