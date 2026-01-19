Тимът на Соломоновите острови ще е последният съперник на България на FIFA Series 2026

Тимът на Соломоновите острови ще бъде последният съперник на българския национален отбор по футбол на турнира FIFA Series, който ще се проведе към края на март в Индонезия. В надпреварата, която включва тимове от различни конфедерации, ще са още съставите на Индонезия (Зона Азия) и Сейнт Китс и Невис (Зона КОНКАКАФ).

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Team Bulgaria (@team.bulgaria)





Индонезия ще бъде една от деветте локации, на които ще се проведат мачове от второто издание на FIFA Series тази пролет. Селекцията на Александър Димитров ще изиграе две срещи, като повече подробности за тях ще бъдат оповестени на по-късен етап.

Българите взеха участие в дебютното издание на FIFA Series през пролетта на 2024 година. Тогава турнирът се проведе в столицата на Азербайджан - Баку. „Трикольорите“ приключиха с победа и равенство. „Лъвовете“ победиха с 1:0 Танзания и завършиха наравно 1:1 с домакините от Азербайджан.