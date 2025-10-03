Легендата на Нефтохимик Тодор Киселичков се завръща в Ботев (Пловдив) като част от треньорския щаб на "жълто-черните", съобщиха от клуба.

Специалистът заменя досегашния помощник треньор Атанас Рибарски, след като бившият наставник на Крумовград поема ново предизвикателство в своята кариера.

В четвъртък Киселичков напусна треньорския пост на третодивизионния Нефтохимик. Освен тима от Бургас, в кариерата си 50-годишният специалист е работил още в тимовете на ЦСКА 1948, Арда Кърджали, Спартак Варна, Добруджа, Янтра (Габрово).