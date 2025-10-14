Тодор Янчев: Мачът премина изцяло под наше ръководство

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев похвали играчите си за силната игра при победата над Чехия с 2:1 в европейска квалификация (до 21 години).

Според него възпитаниците му са контролирали случващото се на терена на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик в хода на срещата.

"Мачът премина изцяло под нашето ръководство. Имаме уникални играчи. Получихме гол от първата атака на чехите, но ме радва българският дух, който момчетата показаха. Така се излиза от негативните резултати - със силни игри срещу силни съперници", сподели той след двубоя.

Наставникът отличи силните страни на своите футболисти.