Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Тодор Янчев: Мачът премина изцяло под наше ръководство

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България отличи играта на възпитаниците си при успеха над Чехия.

Тодор Янчев
Снимка: Startphoto.bg
Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев похвали играчите си за силната игра при победата над Чехия с 2:1 в европейска квалификация (до 21 години).

Според него възпитаниците му са контролирали случващото се на терена на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик в хода на срещата.

"Мачът премина изцяло под нашето ръководство. Имаме уникални играчи. Получихме гол от първата атака на чехите, но ме радва българският дух, който момчетата показаха. Така се излиза от негативните резултати - със силни игри срещу силни съперници", сподели той след двубоя.

Наставникът отличи силните страни на своите футболисти.

"Създадохме много положения срещу отбор като Чехия, момчетата показаха, че могат да играят бърз и динамичен футбол. Казах на разбора "Утре ще е късно", важно беше днес да си вземем мача. Това са много умни момчета, които осъзнаха от каква важност беше днешният мач", коментира Тодор Янчев.

Младежкият национален отбор на България победи Чехия след обрат с късен гол на Петко Панайотов
Младежкият национален отбор на България победи Чехия след обрат с късен гол на Петко Панайотов
Победа за Тодор Янчев в домакинския му дебют.
Чете се за: 02:12 мин.
#Тодор Янчев #Български национален отбор по футбол за младежи до 21 г.

