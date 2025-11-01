Тома Цилев: Крайното решение беше на отбора на Ботев

Не можем да заклеймяваме всички фенове по действията на отделни хора, категоричен бе изпълнителният директор на Локомотив (Пловдив).
Изпълнителният директор на Локомотив (Пловдив) Тома Цилев обясни, че от Ботев са взели решението за прекратяването на градското дерби заради удар с бутилка в главата на вратаря Даниел Наумов.
"Всички видяхме какво се случи на терена. За нещастие - удар с бутилка. Впоследствие крайното решение беше на отбора на Ботев. Да, обсъдиха се възможните три варианта - Наумов да продължи, Наумов не може да продължи и те извършват смяна и трети вариант - да извършат смяна и мачът да продължи. Има доктори, които определиха състоянието, зададоха си въпросите и на база тяхното становище се установи, че той не може да продължи", обясни Цилев.
"Не можем да заклеймяваме всички фенове по действията на отделни хора. Двубоите се охраняват с полиция, има камери. Има си дисциплинарен правилник и комисията ще реши какви ще бъдат санкциите. Странно ми беше, че футболистите на Ботев празнуваха сякаш са спечелили, но най-вероятно ще има служебна победа за тях. Всичко това ще си прецени делегатът", допълни изпълнителният директор на Локомотив.