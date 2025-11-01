Тома Цилев: Крайното решение беше на отбора на Ботев

Изпълнителният директор на Локомотив (Пловдив) Тома Цилев обясни, че от Ботев са взели решението за прекратяването на градското дерби заради удар с бутилка в главата на вратаря Даниел Наумов.

"Всички видяхме какво се случи на терена. За нещастие - удар с бутилка. Впоследствие крайното решение беше на отбора на Ботев. Да, обсъдиха се възможните три варианта - Наумов да продължи, Наумов не може да продължи и те извършват смяна и трети вариант - да извършат смяна и мачът да продължи. Има доктори, които определиха състоянието, зададоха си въпросите и на база тяхното становище се установи, че той не може да продължи", обясни Цилев.

"Не можем да заклеймяваме всички фенове по действията на отделни хора. Двубоите се охраняват с полиция, има камери. Има си дисциплинарен правилник и комисията ще реши какви ще бъдат санкциите. Странно ми беше, че футболистите на Ботев празнуваха сякаш са спечелили, но най-вероятно ще има служебна победа за тях. Всичко това ще си прецени делегатът", допълни изпълнителният директор на Локомотив.