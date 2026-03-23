Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Томас Мюлер: Малко съм нервен преди новата си роля на Мондиал 2026

Спорт
Световният шампион от 2014 г. ще бъде телевизионен анализатор по време на Мондиала в Северна Америка

Снимка: БТА
Световният шампион с Германия от 2014 година Томас Мюлер призна, че изпитва притеснение преди дебюта си като телевизионен коментатор на предстоящото световно първенство по футбол.

36-годишният футболист, който се отказа от националния отбор след Евро 2024, продължава активната си кариера в МЛС с екипа на Ванкувър Уайткапс, но това лято ще влезе и в нова роля – като анализатор за MagentaTV по време на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

"Любопитен съм и малко съм нервен как ще мине“, сподели Мюлер по време на представянето на екипа на телевизията за първенството.

Към него в студиото ще се присъединят добре познати имена от германския футбол – неговият съотборник от световната титла през 2014 г. Матс Хумелс, олимпийската шампионка Табеа Кеме, както и бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп.

MagentaTV, собственост на Deutsche Telekom, ще излъчва 44 мача ексклузивно за Германия, като ще предложи и всички останали срещи от турнира на живо.

Съгласно германското законодателство обаче двубоите на националния тим, както и откриващият мач, полуфиналите и финалът, ще бъдат достъпни и по безплатна телевизия.

#Мондиал 2026 #Томас Мюлер

