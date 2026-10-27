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Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
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Томас Тухел поздрави Хари Кейн: Ние сме късметлии, че те имаме за наш лидер

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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33-годишният голмайстор е новият носител на „Златната топка“ за 2026 г.

Томас Тухел поздрави Хари Кейн: Ние сме късметлии, че те имаме за наш лидер
Снимка: БТА
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Селекционерът на английския национален отбор по футбол Томас Тухел поздрави Хари Кейн за спечелването на „Златната топка“ и написа, че вече няма суперлативи, с които да опише приноса на нападателя за европейските вицешампиони. Кейн спечели наградата в понеделник и е първият англичанин с нея от 25 години насам.

„Поздравявам Хари за заслужената награда!“ написа Тухел в социалните мрежи.

„Вече нямам думи да опиша представянето ти на терена и съм доволен да видя, че то е официално признато в света на футбола. Да бъдеш първият англичанин със „Златната топка“ от 25 години е нещо наистина специално и ние сме късметлии, че те имаме за наш лидер. Знам, че ще се насладиш на този момент с близките ти и след това ще се завърнеш да правиш това, което можеш най-добре – да вкарваш голове и да печелиш мачове“, добави той.

Принц Уилям също поздрави Кейн за наградата. 33-годишният голмайстор изпревари нападателя на Реал Мадрид и френския национален тим Килиан Мбапе в 70-ото издание на класацията, а трети остана Ламин Ямал (Барселона, Испания).

„Невероятно постижение, но също така и напълно заслужено. Хари е капитан, изключителен футболист и човек, който е дал на феновете толкова много незабравими моменти“, написа той.

Джейми Карагър, някога съотборник на Майкъл Оуен – последният англичанин със „Златната топка“ преди Кейн, е категоричен, че тази награда даже се е забавила.

„Истински доволен съм. Той е страхотен футболист и кариерата му се разви по забележителен начин. Ние пък нямаме достатъчно носители на „Златната топка“ като страна. Моят бивш съотборник Майкъл Оуен последен я спечели през 2001, така че чакането бе дълго. В лицето на Хари Кейн и Джуд Белингам, който със сигурност ще бъде носител на трофея някой ден, имаме двама от най-добрите футболисти в тази ера“, заяви анализаторът на Sky Sports.

„Трансферът в Байерн бе това, от което той се нуждаеше. В един момент си мислех, че той е обсебен от голмайсторския рекорд във Висшата лига, но се оказа, че гледа към различни постижения. Това му даде шанс да спечели Шампионската лига и „Златната топка“. С Тотнъм това нямаше да стане“, добави Карагър.

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#Златна топка 2026 година #Томас Тухел #Хари Кейн

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