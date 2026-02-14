Тотнъм назначи хърватин за треньор до края на сезона

Тотнъм официално обяви назначението на Игор Тудор за нов старши треньор на тима до края на сезона. Хърватският специалист заменя Томас Франк, който беше освободен, след като лондончани се озоваха само на пет точки над зоната на изпадащите след серия от едва две победи в последните 17 мача във Висшата лига.

Първото изпитание пред Тудор ще бъде повече от сериозно – домакинство на лидера в първенството Арсенал в севернолондонското дерби на 22 февруари на стадион "Тотнъм Хотспър“.

От клуба подчертаха, че задачата му е ясна – да внесе организация, интензитет и състезателен дух в решителната фаза на кампанията.

"За мен е чест да се присъединя към този клуб в толкова важен момент. Разбирам отговорността, която ми е поверена, и фокусът ми е ясен – да внесем повече постоянство в представянето си и да се състезаваме с убеденост във всеки мач“, заяви Тудор.

47-годишният треньор има опит начело на отбори като Лацио, Марсилия и Галатасарай, но досега не е оставал повече от два сезона в един клуб. Сега пред него стои задачата да стабилизира представянето на Тотнъм, да извлече максимума от наличния състав и да изведе отбора далеч от опасната зона в Премиър лийг, както и да запази конкурентоспособността му в европейските турнири.