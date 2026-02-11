Тотнъм уволни Томас Франк

Тотнъм освободи мениджъра си Томас Франк броени часове след домакинската загуба с 1:2 от Нюкасъл във Висшата лига. Новината беше официално потвърдена от клуба в четвъртък.

„Шпорите“ се намират на тревожното 16-о място във временното класиране, като имат едва две победи в последните си 17 шампионатни срещи. Негативната серия засили напрежението около 52-годишния датчанин, а при поражението от Нюкасъл част от феновете скандираха „Уволнен на сутринта“.

От клуба публикуваха официално изявление, в което благодариха на Франк за работата му:

„Клубът взе решение да направи промяна на поста старши треньор на мъжкия отбор и Томас Франк ще напусне днес. Той беше назначен през юни 2025 година и ние бяхме решени да му дадем времето и подкрепата, необходими за изграждането на бъдещето заедно. Резултатите и представянето накараха борда да приеме, че промяната на този етап от сезона е повече от необходима. През цялото си време в клуба Томас се държеше с непоколебима отдаденост, давайки всичко от себе си в усилията си да придвижи клуба напред. Бихме искали да му благодарим за приноса му и да му пожелаем успех в бъдеще.“

Част от привържениците на лондончани обаче изразиха подкрепа към бившия наставник, който се спряга като възможен вариант за завръщане в клуба.

Пред Тотнъм предстои изключително важен период, като на 22 февруари тимът приема големия си съперник Арсенал в дербито на Северен Лондон.