БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тотнъм уволни Томас Франк

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

От клуба публикуваха официално изявление.

Томас Франк
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тотнъм освободи мениджъра си Томас Франк броени часове след домакинската загуба с 1:2 от Нюкасъл във Висшата лига. Новината беше официално потвърдена от клуба в четвъртък.

„Шпорите“ се намират на тревожното 16-о място във временното класиране, като имат едва две победи в последните си 17 шампионатни срещи. Негативната серия засили напрежението около 52-годишния датчанин, а при поражението от Нюкасъл част от феновете скандираха „Уволнен на сутринта“.

От клуба публикуваха официално изявление, в което благодариха на Франк за работата му:

„Клубът взе решение да направи промяна на поста старши треньор на мъжкия отбор и Томас Франк ще напусне днес. Той беше назначен през юни 2025 година и ние бяхме решени да му дадем времето и подкрепата, необходими за изграждането на бъдещето заедно. Резултатите и представянето накараха борда да приеме, че промяната на този етап от сезона е повече от необходима. През цялото си време в клуба Томас се държеше с непоколебима отдаденост, давайки всичко от себе си в усилията си да придвижи клуба напред. Бихме искали да му благодарим за приноса му и да му пожелаем успех в бъдеще.“

Част от привържениците на лондончани обаче изразиха подкрепа към бившия наставник, който се спряга като възможен вариант за завръщане в клуба.

Пред Тотнъм предстои изключително важен период, като на 22 февруари тимът приема големия си съперник Арсенал в дербито на Северен Лондон.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
1
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
2
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
3
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
4
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
5
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Европейски футбол

Травма спира Десподов за реванша с Панатинайкос
Травма спира Десподов за реванша с Панатинайкос
Тотнъм затъва, но Франк е спокоен за бъдещето си Тотнъм затъва, но Франк е спокоен за бъдещето си
Чете се за: 01:45 мин.
Марсилия уволни Де Дзерби Марсилия уволни Де Дзерби
Чете се за: 01:40 мин.
Нерви от стомана: Фрайбург пречупи Херта в трилър от бялата точка Нерви от стомана: Фрайбург пречупи Херта в трилър от бялата точка
Чете се за: 01:32 мин.
Комо шокира Наполи и е на полуфинал за Купата на Италия Комо шокира Наполи и е на полуфинал за Купата на Италия
Чете се за: 01:50 мин.
Шешко спаси Юнайтед в 96-ата минута срещу Уест Хем Шешко спаси Юнайтед в 96-ата минута срещу Уест Хем
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл" Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл"
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги
Чете се за: 04:35 мин.
Политика
Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска" Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ