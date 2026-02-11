БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тотнъм затъва, но Франк е спокоен за бъдещето си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Въпреки негативната серия датският специалист увери, че има подкрепата на клубното ръководство.

томас франк всеки състезателен характер реагирал както реагира палиня
Слушай новината

Тотнъм продължава да затъва във Висшата лига, но мениджърът Томас Франк е категоричен, че позицията му не е под заплаха. „Шпорите“ допуснаха осми пореден мач без победа в първенството и 11-о поражение от началото на сезона – 1:2 у дома срещу Нюкасъл. Лондончани се намират на тревожната 16-а позиция, само на пет точки над зоната на изпадащите.

Въпреки негативната серия датският специалист увери, че има подкрепата на клубното ръководство.

„Говорих със собствениците вчера, така че няма подобна опасност. Разбирам недоволството на феновете – най-лесно е вината да бъде насочена към мен. Това е част от работата. Ще работя ден и нощ, за да обърнем ситуацията, но не зависи само от един човек“, заяви Франк след двубоя, цитиран от BBC.

Наставникът подчерта, че проблемите не са нови и припомни, че отборът вече е преминавал през подобен период, когато е съчетавал участие в Европа и вътрешното първенство.

„Недоволството се натрупва постепенно. Нужно е да бъдем устойчиви – и психически, и физически. Това е колективен процес. Работим заедно и знаем какво трябва да подобрим“, добави той.

На фона на кризата в шампионата, Тотнъм все пак се представя стабилно на европейската сцена, като си осигури директно място на осминафиналите в Шампионската лига след четвърто място в основната фаза.

#Томас Франк #ФК Тотнъм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
1
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
2
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
3
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
4
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
5
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Европейски футбол

Тотнъм уволни Томас Франк
Тотнъм уволни Томас Франк
Травма спира Десподов за реванша с Панатинайкос Травма спира Десподов за реванша с Панатинайкос
Чете се за: 02:10 мин.
Марсилия уволни Де Дзерби Марсилия уволни Де Дзерби
Чете се за: 01:40 мин.
Нерви от стомана: Фрайбург пречупи Херта в трилър от бялата точка Нерви от стомана: Фрайбург пречупи Херта в трилър от бялата точка
Чете се за: 01:32 мин.
Комо шокира Наполи и е на полуфинал за Купата на Италия Комо шокира Наполи и е на полуфинал за Купата на Италия
Чете се за: 01:50 мин.
Шешко спаси Юнайтед в 96-ата минута срещу Уест Хем Шешко спаси Юнайтед в 96-ата минута срещу Уест Хем
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл" Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл"
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги
Чете се за: 04:35 мин.
Политика
Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска" Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ