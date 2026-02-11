Тотнъм затъва, но Франк е спокоен за бъдещето си

Тотнъм продължава да затъва във Висшата лига, но мениджърът Томас Франк е категоричен, че позицията му не е под заплаха. „Шпорите“ допуснаха осми пореден мач без победа в първенството и 11-о поражение от началото на сезона – 1:2 у дома срещу Нюкасъл. Лондончани се намират на тревожната 16-а позиция, само на пет точки над зоната на изпадащите.

Въпреки негативната серия датският специалист увери, че има подкрепата на клубното ръководство.

„Говорих със собствениците вчера, така че няма подобна опасност. Разбирам недоволството на феновете – най-лесно е вината да бъде насочена към мен. Това е част от работата. Ще работя ден и нощ, за да обърнем ситуацията, но не зависи само от един човек“, заяви Франк след двубоя, цитиран от BBC.

Наставникът подчерта, че проблемите не са нови и припомни, че отборът вече е преминавал през подобен период, когато е съчетавал участие в Европа и вътрешното първенство.

„Недоволството се натрупва постепенно. Нужно е да бъдем устойчиви – и психически, и физически. Това е колективен процес. Работим заедно и знаем какво трябва да подобрим“, добави той.

На фона на кризата в шампионата, Тотнъм все пак се представя стабилно на европейската сцена, като си осигури директно място на осминафиналите в Шампионската лига след четвърто място в основната фаза.