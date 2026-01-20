БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 04:27 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп: Без мен вече нямаше да има НАТО

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Запази

Това написа президентът на САЩ в социалната мрежа Трут сошъл

Тръмп: Без мен вече нямаше да има НАТО
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Доналд Тръмп заяви, че никой не е правил повече за НАТО от самия него. Без мен вече нямаше да има НАТО, написа американският презцидент в социалната мрежа Трут сошъл. "НАТО щеше да бъде на бунището на историята. Тъжно, но е истина", изтъкна Тръмп, който тази вечер направи обобщение на постиженията си след една година в Белия дом.



Той се похвали с 356 победи за 365 дни, като постави акцент върху борбата с нелегалната имиграция и показа разпечатки на задържани с криминално минало в Минесота. Той нарече венецуелския опозиционен лидер и Нобелов лауреат за мир Мария Корина Мачадо "невероятно мила жена" и не изключи бъдеща роля за нея във Венецуела.

Тръмп заяви, че скоро Съединените щати ще вземат на прицел и наркотиците, влизащи в страната по суша, без да дава подробности. Президентът защити ползите от митническата си политика и отбеляза, че очаква решението на Върховния съд по този въпрос. Президентът заяви, че не би отишъл на среща на Г-7 в Париж- инициатива на френския президент за изход от трансатлантическата криза около Гренландия.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Взехме стотици милиарди долари /от мита/. Ако загубим това дело, може да се наложи да направим всичко възможно, за да ги върнем. Не знам как това ще стане много лесно, без да навредим на много хора. Но чакаме това дело с нетърпение. Те трябва да си оправят държавите. Бондон има много проблеми. И Париж има много проблеми. Те имат два проблема - имиграцията и енергетиката. Трябва да се откажат от вятърните мелници и да се върнат назад. Обединеното кралство има страхотен актив, наречен Северно море. Норвегия го използва, печели цяло състояние, а те -не, въпреки че имат по-добрата част от морето. Би било добре да си оправят държавите, но аз се разбирам много добре с тях."

#Доналд Тръмп #Тръмп #Гренландия #НАТО

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
1
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
3
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
4
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
5
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
6
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: САЩ и Канада

Една година от мандата на Тръмп: Обрати във външната политика, протести в страната
Една година от мандата на Тръмп: Обрати във външната политика, протести в страната
Световният икономически форум в Давос – Тръмп не отстъпва за Гренландия, Макрон нарече митата му неприемливи Световният икономически форум в Давос – Тръмп не отстъпва за Гренландия, Макрон нарече митата му неприемливи
Чете се за: 04:37 мин.
В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска острова В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска острова
Чете се за: 04:57 мин.
Тръмп плаши Франция с 200-процентни мита на виното Тръмп плаши Франция с 200-процентни мита на виното
Чете се за: 03:07 мин.
Масови протести в САЩ заради първата годишнина от втория мандат на Тръмп Масови протести в САЩ заради първата годишнина от втория мандат на Тръмп
Чете се за: 01:02 мин.
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на Тръмп Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на Тръмп
Чете се за: 05:07 мин.

Водещи новини

В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
По какви правила ще гласуваме? – Правната комисия обсъжда...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Световният икономически форум в Давос – Тръмп не отстъпва за...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Тръмп: Без мен вече нямаше да има НАТО
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ