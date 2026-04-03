Тръмп наложи 100-процентни мита върху част от вносните лекарства и промени ставките за металите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нов пакет търговски мерки, включващ 100-процентни мита върху определени вносни маркови лекарства и промени в тарифния режим за стомана, алуминий и мед, на фона на засилено икономическо напрежение и една година след обявяването на т.нар. „Ден на освобождението“, предаде Ройтерс.

Новите мита върху фармацевтичните продукти са насочени към чуждестранни производители на патентовани лекарства, които не произвеждат в САЩ или не са се съгласили да намалят цените си. В декрет, оповестяващ резултатите от разследване за националната сигурност относно вноса на фармацевтични продукти, Тръмп посочи, че тези производители трябва да сключат споразумения с правителството на САЩ за намаляване на цените на лекарствата с рецепта и да се ангажират да преместят производството си в страната.

Компаниите трябва да изпълнят и двете условия, за да избегнат изцяло митата. Производителите, които предприемат само частично преместване на производството в САЩ, ще бъдат обложени с мито от 20 на сто, а тези, които не предприемат нито една от двете стъпки, ще бъдат обложени със 100-процентно мито, посочва представител на администрацията.

Мерките няма да се прилагат еднакво за всички държави. Съгласно съществуващи търговски споразумения митата за маркови лекарства от Европейския съюз, Япония, Южна Корея и Швейцария ще бъдат ограничени до 15 на сто. Съединените щати и Великобритания са постигнали отделно споразумение, което предвижда нулеви мита върху лекарства, произведени във Великобритания, за срок от най-малко три години, докато британските компании разширяват производството си в САЩ.

Представител на администрацията посочва, че големите фармацевтични компании ще разполагат със срок от 120 дни, преди да влязат в сила 100-процентните митнически ставки, а по-малките производители ще имат 180 дни.

Паралелно с това Тръмп подписа отделен документ, с който променя митата върху металите. Тарифите за много производни продукти, изработени от стомана, алуминий и мед, се намаляват наполовина – до 25 на сто, а за продукти с минимално съдържание на метали се премахват изцяло. В същото време се запазва 50-процентната митническа ставка върху вноса на суровини от стомана, алуминий и мед.

Според представител на администрацията новият подход предвижда митата да се прилагат върху продажната цена на металите в САЩ, а не върху декларираната стойност на вноса, която често е била поддържана изкуствено ниска. Целта на промяната е да се ограничи избягването на мита и да се опрости режимът, който създаваше затруднения за вносителите при определянето на стойността на металното съдържание в хиляди производни продукти – от части за трактори до мивки от неръждаема стомана и железопътно оборудване.

Продукти с минимално съдържание на метал – под 15 на сто от теглото, като например пластмасови изделия с малки метални компоненти, няма да подлежат на тези ставки. Белият дом съобщи също така, че митата върху определено метално-интензивно промишлено и електропреносно оборудване ще бъдат намалени от 50 на 15 на сто до 2027 г., с цел да се подпомогне широкомащабното разширяване на промишлеността и изграждането на центрове за данни.

Промените в митата върху металите ще влязат в сила след полунощ в понеделник, се посочва в заповедта.