Почина големият композитор Михаил Белчев
Тръмп наложи 100-процентни мита върху част от вносните лекарства и промени ставките за металите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нов пакет търговски мерки, включващ 100-процентни мита върху определени вносни маркови лекарства и промени в тарифния режим за стомана, алуминий и мед, на фона на засилено икономическо напрежение и една година след обявяването на т.нар. „Ден на освобождението“, предаде Ройтерс.

Новите мита върху фармацевтичните продукти са насочени към чуждестранни производители на патентовани лекарства, които не произвеждат в САЩ или не са се съгласили да намалят цените си. В декрет, оповестяващ резултатите от разследване за националната сигурност относно вноса на фармацевтични продукти, Тръмп посочи, че тези производители трябва да сключат споразумения с правителството на САЩ за намаляване на цените на лекарствата с рецепта и да се ангажират да преместят производството си в страната.

Компаниите трябва да изпълнят и двете условия, за да избегнат изцяло митата. Производителите, които предприемат само частично преместване на производството в САЩ, ще бъдат обложени с мито от 20 на сто, а тези, които не предприемат нито една от двете стъпки, ще бъдат обложени със 100-процентно мито, посочва представител на администрацията.

Мерките няма да се прилагат еднакво за всички държави. Съгласно съществуващи търговски споразумения митата за маркови лекарства от Европейския съюз, Япония, Южна Корея и Швейцария ще бъдат ограничени до 15 на сто. Съединените щати и Великобритания са постигнали отделно споразумение, което предвижда нулеви мита върху лекарства, произведени във Великобритания, за срок от най-малко три години, докато британските компании разширяват производството си в САЩ.

Представител на администрацията посочва, че големите фармацевтични компании ще разполагат със срок от 120 дни, преди да влязат в сила 100-процентните митнически ставки, а по-малките производители ще имат 180 дни.

ЕК ще реагира остро срещу нови мита на САЩ

Паралелно с това Тръмп подписа отделен документ, с който променя митата върху металите. Тарифите за много производни продукти, изработени от стомана, алуминий и мед, се намаляват наполовина – до 25 на сто, а за продукти с минимално съдържание на метали се премахват изцяло. В същото време се запазва 50-процентната митническа ставка върху вноса на суровини от стомана, алуминий и мед.

Според представител на администрацията новият подход предвижда митата да се прилагат върху продажната цена на металите в САЩ, а не върху декларираната стойност на вноса, която често е била поддържана изкуствено ниска. Целта на промяната е да се ограничи избягването на мита и да се опрости режимът, който създаваше затруднения за вносителите при определянето на стойността на металното съдържание в хиляди производни продукти – от части за трактори до мивки от неръждаема стомана и железопътно оборудване.

Продукти с минимално съдържание на метал – под 15 на сто от теглото, като например пластмасови изделия с малки метални компоненти, няма да подлежат на тези ставки. Белият дом съобщи също така, че митата върху определено метално-интензивно промишлено и електропреносно оборудване ще бъдат намалени от 50 на 15 на сто до 2027 г., с цел да се подпомогне широкомащабното разширяване на промишлеността и изграждането на центрове за данни.

Промените в митата върху металите ще влязат в сила след полунощ в понеделник, се посочва в заповедта.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Почина големият композитор Михаил Белчев
4
Почина големият композитор Михаил Белчев
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси планинския район Хиндукуш в Афганистан
Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси планинския район Хиндукуш в Афганистан
Възможно ли е отварянето на Ормузкия проток чрез дипломация? Възможно ли е отварянето на Ормузкия проток чрез дипломация?
Чете се за: 04:22 мин.
Разкриха застрахователни измами на Еверест за 20 млн. долара Разкриха застрахователни измами на Еверест за 20 млн. долара
6602
Чете се за: 00:32 мин.
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
53545
Чете се за: 00:30 мин.
Предупреждение за цунами след земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия Предупреждение за цунами след земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Чете се за: 01:02 мин.
Преброяване в Индия: 3 милиона служители започват обиколките си Преброяване в Индия: 3 милиона служители започват обиколките си
Чете се за: 01:27 мин.

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
