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Тръмп нападна ЕС заради глобата на Гугъл

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историческо решение следва присъдата мета гугъл
Снимка: БТА/архив
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Американският президент Доналд Тръмп се закани да разследва Европейския съюз заради наложената, според него "незаконна", глоба на технологичният гигант Гугъл.

В четвъртък Европейската комисия глоби Гугъл 890 милиона евро за нарушаване на правилата на ЕС, целящи да ограничат влиянието на големите технологични компании.

"Веднага ще започнем разследване по член 301 относно практиката на 'ОГРАБВАНЕ' на американски компании", написа Тръмп в мрежата си Truth social, позовавайки се на член 301 от Закона за търговията от 1974 г.

"Европейският съюз ще плати много висока цена за това незаконно и крайно неетично поведение", добави той.

#Доналд Тръмп, заплаха #"Гугъл" #глоба #ЕС

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