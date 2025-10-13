БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп предупреди, че ще изпрати на Киев ракети "Товахоук", ако Путин не спре войната

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доналд Тръмп заплаши да изпрати на Украйна ракети с голям обсег „Томахоук“, ако Владимир Путин не прекрати войната.

Предупреждението му дойде след телефонен разговор, който той проведе с украинския президент. Тръмп потвърди, че с Володимир Зеленски са обсъдили темата за "Томахоук".

Москва изрази загриженост относно евентуалното предоставяне на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна. Говорителят на Кремъл определи темата като "изключително тревожна". И през изминалата нощ Украйна беше подложена на масирана руска атака. Съобщава се, че Одеса е била атакувана с над 20 дрона от Черно море.

#ракети "Томахоук" #Доналд Тръмп #войната в Украйна #Владимир Путин

Последвайте ни

ТОП 24

Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
1
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за общински съветници
2
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
3
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
4
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
5
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от понеделник до четвъртък по четири пъти следобед
6
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Европа

Франция има ново правителство
Франция има ново правителство
Все повече домакинства в Нидерландия разполагат с активи над 1 милион евро Все повече домакинства в Нидерландия разполагат с активи над 1 милион евро
Чете се за: 02:02 мин.
МВнР предупреждава: Национална стачка на въздушния транспорт в Италия на 13 октомври МВнР предупреждава: Национална стачка на въздушния транспорт в Италия на 13 октомври
Чете се за: 02:17 мин.
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
В очакване на ново правителство във Франция: Опозицията се готви за вот на недоверие В очакване на ново правителство във Франция: Опозицията се готви за вот на недоверие
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Местните избори в Пазарджик: ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ и БСП Местните избори в Пазарджик: ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ и БСП
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ремонтът по АМ "Тракия": Кои са алтернативните маршрути?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Димитър Радев: Необходимо е разумно управление на разходната част,...
Чете се за: 09:40 мин.
Политика
До 20° днес, облачно ще бъде над южната половина от страната и...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Тръмп предупреди, че ще изпрати на Киев ракети...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ