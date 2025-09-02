Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънско посолство

Трамвай е дерайлирал около 05:00 часа тази сутрин. Това потвърдиха за БНТ от столичната полицията.

Инцидентът е станал в района на кръстовището на Румънското посолство - "Михаил Еминеску" и "Шипченски проход". Няма пострадали хора.

По непотвърдена информация трамваят е бил управляван от младежи. Изяснява се как те се успели да влязат в депото и да подкарат мотрисата. Заради острата крива трамваят е излязал от релсите, преминал е цялото кръстовище и се е спрял в няколко автомобила. Отново да кажем, че няма пострадали хора, полицията работи по изясняване на всички обстоятелства.