БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънско посолство

Варсен Такворян от Варсен Такворян
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази

Няма пострадали хора, по непотвърдена информация трамваят е бил управляван от младежи

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Трамвай е дерайлирал около 05:00 часа тази сутрин. Това потвърдиха за БНТ от столичната полицията.

Инцидентът е станал в района на кръстовището на Румънското посолство - "Михаил Еминеску" и "Шипченски проход". Няма пострадали хора.

По непотвърдена информация трамваят е бил управляван от младежи. Изяснява се как те се успели да влязат в депото и да подкарат мотрисата. Заради острата крива трамваят е излязал от релсите, преминал е цялото кръстовище и се е спрял в няколко автомобила. Отново да кажем, че няма пострадали хора, полицията работи по изясняване на всички обстоятелства.

#София #трамвай #румънско посолство

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
3
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
4
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
5
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали, ранените са над 2800
6
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали,...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
6
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив

Още от: Общество

Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
Как реагират шофьорите на повишените толтакси? Как реагират шофьорите на повишените толтакси?
Чете се за: 03:00 мин.
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева и малката Божана се прибраха у дома Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева и малката Божана се прибраха у дома
Чете се за: 00:40 мин.
Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по лека атлетика в Чехия Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по лека атлетика в Чехия
Чете се за: 02:27 мин.
Националният военноисторически музей показва знамената на Съединението Националният военноисторически музей показва знамената на Съединението
Чете се за: 03:22 мин.
Индекс на общественото напрежение ще мери степента на тревожност и спокойствие у нас Индекс на общественото напрежение ще мери степента на тревожност и спокойствие у нас
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънско посолство
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънско...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Слънчев и горещ вторник Слънчев и горещ вторник
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас? Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ