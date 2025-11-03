Треньорът на Фиорентина Стефано Пиоли е отстранен от поста

Треньорът на Фиорентина Стефано Пиоли не е постигнал съгласие днес с ръководството на клуба за раздяла и е отказал да подаде оставка, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Тимът на Фиорентина, който две години поред игра финал в Лигата на конференциите (загубени от Уест Хям и Олимпиакос), а миналата кампания стигна до полуфиналите (отпадане от Бетис), се намира в момента в незапомнена криза, като е на предпоследното 19-о място в Серия А с четири точки от десет кръга и без нито една победа.

В неделя Фиорентина загуби у дома от Лече, което принуди ръководството на Фиорентина да се откаже от Пиоли. Днес отборът не е тренирал заради неизвестността.

Според италианския вестник Пиоли вече е отстранен от поста си, като тимът от Флоренция ще бъде воден от временен треньор при гостуването на германския Майнц в Лигата на конференциите в четвъртък. На този пост може да застане Даниеле Галопа, който води младежкия отбор на Фиорентина.