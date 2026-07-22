Треньорът на Карабах: В Европа всеки противник е различен

Наставникът на Карабах Гурбан Гурбанов сподели мнението си за утрешния първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу ЦСКА София в Баку.

„Вчера Сабах спечели, поздравления за тях. Днес пожелавам успех на Нефтчи. Що се отнася до нашия мач, мисля, че се подготвихме добре. Те са различен противник, със собствен стил. Трябва да бъдем много внимателни и отговорни от самото начало“, каза Гурбанов.

„Бих искал да можем да направим това, което планирахме, през всичките 90 минути, но все още има някои пропуски. Не винаги можем да изпълняваме последователно планираните действия. Ще се подобрим с времето. В Европа всеки противник е различен, така че често се налага да правим промени по средата на мача. Като цяло нещата се движат в правилната посока. Предвид летните жеги, спадът в представянето е нормален. Преминаваме през това от години и имаме опит. Имаше много промени в отбора този сезон и това може да окаже влияние. Трудно е да се каже кога ще достигнем пиковата си форма. Уверен съм, че постепенно ще се подобрим", каза още Гурбанов.