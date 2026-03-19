Три гола за шест минути помогнаха на Лудогорец да разгорми десетима от Спартак Варна

Лудогорец победи Спартак Варна с 5:1 в първия мач от 27-ия кръг на Първа лига. Шампионите отбелязаха три гола в рамките на шест минути, след като опонентът им остана с 10 души на терена.

Първият точен удар на стадион "Спартак" във Варна дойде във втората минута. Хендрик Бонман улови изстрел от вътрешността на наказателното поле на Жоао Лопеш.

Разградчани заслужено откриха резултата в 29-ата минута. Ивайло Чочев засече с глава центриране от ъглов удар на Ерик Маркуш.

В 42-ата минута варненци останаха с човек по-малко на терена. Вратарят Педро Рибейро напусна пеналтерията си, с надеждата да пресече извеждащо подаване по левия фланг за Квадво Дуа. В опит да преодолее стража, швейцарецът чукна топката настрани, но тя докосна ръката на бразилеца, за което той бе изгонен с червен картон.

След почивката възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо се възползваха от численото си предимство и вкараха три гола за шест минути. Квадво Дуа получи подаване в наказателното поле от появилия се на почивката Бърнард Текпетей. Макар да бе с гръб към вратата, нападателят се завъртя на 90 градуса и стреля в далечния ъгъл.

Три минути по-късно Ивайло Чочев удвои головата си сметка. Полузащитникът засече с глава центриране от левия фланг на Петър Станич.

Ерик Маркуш записа името си сред голмайсторите в 53-ата минута. Фланговият футболист се разписа с диагонален изстрел, след като бе изведен в наказателното поле от Петър Станич.

Гостите също останаха с човек по-малко на терена в 57-ата минута. Единственият играч, получил жълт картон до този момент, Едвин Куртулуш, бе санкциониран повторно, след като задържа Георг Стояновски, без никаква възможност да играе за топката.

В 82-ата минута футболистите на Гьоко Хаджиевски стигнаха до почетен гол. Мартин Георгиев бе точен с шут от над 25 метра в близкия ъгъл.

В последната минута на редовното време резервата Ерик Биле се разписа от дупза, отсъдена за нарушение на Мартин Георгиев срещу Бърнард Текпетей.

Лудогорец остава на второто място в класирането с актив от 56 пункта. Спартак Варна заема 13-ата позиция в подреждането с 23 точки.