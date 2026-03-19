БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Чете се за: 01:07 мин.
Чете се за: 03:52 мин.
Чете се за: 06:15 мин.
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Три гола за шест минути помогнаха на Лудогорец да разгорми десетима от Спартак Варна

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Пет гола и два червени картона на стадион "Спартак".

Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец победи Спартак Варна с 5:1 в първия мач от 27-ия кръг на Първа лига. Шампионите отбелязаха три гола в рамките на шест минути, след като опонентът им остана с 10 души на терена.

Първият точен удар на стадион "Спартак" във Варна дойде във втората минута. Хендрик Бонман улови изстрел от вътрешността на наказателното поле на Жоао Лопеш.

Разградчани заслужено откриха резултата в 29-ата минута. Ивайло Чочев засече с глава центриране от ъглов удар на Ерик Маркуш.

В 42-ата минута варненци останаха с човек по-малко на терена. Вратарят Педро Рибейро напусна пеналтерията си, с надеждата да пресече извеждащо подаване по левия фланг за Квадво Дуа. В опит да преодолее стража, швейцарецът чукна топката настрани, но тя докосна ръката на бразилеца, за което той бе изгонен с червен картон.

След почивката възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо се възползваха от численото си предимство и вкараха три гола за шест минути. Квадво Дуа получи подаване в наказателното поле от появилия се на почивката Бърнард Текпетей. Макар да бе с гръб към вратата, нападателят се завъртя на 90 градуса и стреля в далечния ъгъл.

Три минути по-късно Ивайло Чочев удвои головата си сметка. Полузащитникът засече с глава центриране от левия фланг на Петър Станич.

Ерик Маркуш записа името си сред голмайсторите в 53-ата минута. Фланговият футболист се разписа с диагонален изстрел, след като бе изведен в наказателното поле от Петър Станич.

Гостите също останаха с човек по-малко на терена в 57-ата минута. Единственият играч, получил жълт картон до този момент, Едвин Куртулуш, бе санкциониран повторно, след като задържа Георг Стояновски, без никаква възможност да играе за топката.

В 82-ата минута футболистите на Гьоко Хаджиевски стигнаха до почетен гол. Мартин Георгиев бе точен с шут от над 25 метра в близкия ъгъл.

В последната минута на редовното време резервата Ерик Биле се разписа от дупза, отсъдена за нарушение на Мартин Георгиев срещу Бърнард Текпетей.

Лудогорец остава на второто място в класирането с актив от 56 пункта. Спартак Варна заема 13-ата позиция в подреждането с 23 точки.

Първа лига: Спартак (Варна) - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
#Спартак Варна #Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ