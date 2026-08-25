Тунчев: Трябва да стоим здраво стъпили на земята

Наставникът на Арда Александър Тунчев остана доволен от представянето на своя отбор в двубоя срещу Локомотив (Пловдив), който бе спечелен с 1:0 на „Лаута“.

„Рано получихме предимство с изгонването на играч на Локомотив. Въпреки че създавахме ситуации през първото полувреме, допуснахме такива и пред нашата врата. През второто полувреме се опитахме малко да позабързаме топката, да разкъсаме противниковата отбрана и едва тогава да търсим подавания зад гърба. Радвам се, че успяхме да го направим дори и веднъж“, коментира Тунчев.

„И срещу отбора на ЦСКА 1948 играхме доста време с човек повече. Може би при това предимство действаме по-припряно. Искаме веднага да отбележим гол. Ясно е, че искаме да вкараме гол, просто трябва да бъде по-търпеливи. Нормално е отбор с десет души да е прибран в собствената половина и да чака да прави преходи. Целта ни е във всеки един мач да излизаме и да побеждаваме. Ясно е, че ще бъде трудно. Хубаво е, че днес успяхме да победим. Това ще ни даде самочувствие, но трябва да стоим здраво стъпили на земята“, допълни наставникът на Арда.