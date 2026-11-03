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Турция си върна 100 културни артефакта, незаконно изнесени в САЩ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Турция си върна 100 културни артефакта, незаконно изнесени в САЩ
Снимка: БТА
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Турция си върна 100 културни ценности от САЩ, като ги представи официално в Археологическия музей в Истанбул по време на събитие, на което присъстваха министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой и помощник-окръжният прокурор на Манхатън Матю Богданос.

Събитието отбеляза и откриването на изложбата „Няма измъкване: Бубон“, която акцентира върху усилията на Турция в борбата срещу незаконния трафик на културни ценности.

Върнатата колекция включва 40 артефакта от Хорозтепе в окръг Токат в Северна Турция, датиращи от 2300–2000 г. пр.Хр., 44 теракотени архитектурни панела от Дувер в окръг Бурдур в Югозападна Турция, датиращи от 700–480 г. пр.Хр., портрет от античния град Афродизиас, както и други ценни предмети, като театрални маски и статуетки на богини.

Министър Ерсой подчерта значението на научните изследвания, архивните документи и международното сътрудничество за проследяването на артефактите и осигуряването на тяхното връщане. Той също така отдаде дължимото на изследователи, журналисти и местни жители за съдействието им при установяването на произхода на предметите.

Основен акцент в изложбата са бронзовите статуи от античния град Бубон в окръг Бурдур. Незаконно изкопани през 60-те години на XX век, статуите са били разчленени и разпръснати в колекции в различни държави. Проучванията, ръководени от професор Жале Инан и подкрепени от археологически и научни анализи, спомогнаха за установяване на техния произход и улесниха връщането им в Турция.

Ерсой потвърди, че разкопките в Бубон, които бяха възобновени през 2023 г., продължават и досега.

Междувременно Богданос обяви, че нюйоркският отдел за борба с трафика на антики е открил 6452 разграбени антични предмета, включително 276 артефакта с произход от Турция.

Той подчерта, че опазването на културното наследство изисква международно сътрудничество и по-голяма отговорност от страна на музеи, аукционни къщи, галерии и частни колекционери при проверката на произхода на артефактите.

И двамата турски представители подчертаха, че връщането на откраднати антики е от съществено значение за опазването на общото културно наследство на човечеството.

#Турция #САЩ #културни ценности

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